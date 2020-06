Κοινωνία

Καταγγελία με εικόνες - σοκ από περιπολικά (εικόνες)

Φωτογραφίες από διαλυμένα περιπολικά δημοσίευσαν αστυνομικοί, καταγγέλλοντας την επικινδυνότητα του στόλου.

Απαρχαιωμένο στόλο καταγγέλλει μέσω ανακοίνωσής της η Ένωση Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, κάνοντας λόγο για επικίνδυνα οχήματα.

Η ανακοίνωση τής Ένωσης Νοτιοανατολικής Αττικής

Και όμως, πρόκειται για έγχρωμο περιπολικό το οποίο βρίσκεται σε Τμήμα Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ν/Α Αττικής, με το οποίο οι συνάδελφοί μας καθημερινά και επί 24ωρου, περιπολούν στις Υπηρεσίες εδαφικής αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης.

Ο στόλος των περιπολικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ν/Α Αττικής είναι απαρχαιωμένος και επικίνδυνος, τόσο για τους συναδέλφους μας, όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο η Ένωσή μας επανειλημμένα έχει αναδείξει, όμως δυστυχώς οι υπεύθυνοι εθελοτυφλούν!

Εθελοτυφλούν, μέχρι να γίνει το κακό για το οποίο όμως θα έχουν άμεση ευθύνη…!

Για άλλη μία φορά, ιδίοις όμμασι, γίναμε αυτόπτες μάρτυρες της αχρείας κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα οχήματα της Ν/Α Αττικής και με λύπη μας διαπιστώσαμε τον χώρο στον οποίο οι συνάδελφοί μας καλούνται να επιτελέσουν το λειτούργημά τους.

Στα οχήματα με τα οποία περιπολούν, δεν λειτουργούν τα κλιματιστικά παρόλο που έχουν ήδη ξεκινήσει οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, έχουν εντός τους γυμνά καλώδια με ότι αυτό συνεπάγεται και επανειλημμένα ακινητοποιούνται εν κινήσει λόγω μηχανικών βλαβών.

Πρόσφατο παράδειγμα, αποτελεί η ακινητοποίηση την Τρίτη 16/06/2020 του οχήματος του Αστυνομικού Τμήματος Αλίμου, έμπροσθεν την Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στην Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, λόγω μηχανικής βλάβης. Οι συνάδελφοί μας από τύχη δεν έπαθαν κάτι σοβαρό καθώς το όχημα, εν κινήσει παρουσίασε βλάβη και χάρη στην ψυχραιμία των συναδέλφων, δεν είχαμε ατύχημα ακόμα και με κάποιον πολίτη.

Η Ένωσή μας καταγγέλλει, για άλλη μία φορά, την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα υπηρεσιακά οχήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ν/Α Αττικής και καλούμε τους υπευθύνους να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την συντήρηση ή καλύτερα την αντικατάσταση αυτών.

Κάντε το πριν είναι αργά! Δεν θα έχετε δικαιολογία πως δεν ξέρατε…