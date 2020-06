Life

Οι Black Sabbath στηρίζουν το κίνημα “Black Lives Matter”

Με ποιον τρόπο θα συμβάλλουν τα μέλη του συγκροτήματος, στην προσπάθεια που ξεκίνησε μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Οι «Black Sabbath» είναι υποστηρικτές του κινήματος «Black Lives Matter» και αποφάσισαν να στηρίξουν το κίνημα και οικονομικά. Το θρυλικό συγκρότημα της μέταλ μουσικής ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ένα μπλουζάκι με το σύνθημα «Black Lives Matter», και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του θα δοθούν για την οικονομική στήριξη του κινήματος.

Πρόκειται για ένα μαύρο μπλουζάκι στο οποίο αναγράφεται το όνομα του κινήματος με την ίδια γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε στο άλμπουμ του συγκροτήματος «Masters Of Reality», το 1971

Η ιδέα ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες από τον κιθαρίστα του συγκροτήματος «Rage Against The Machine», Τομ Μορέλο (Tom Morello), ο οποίος δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο Instagram φορώντας το μπλουζάκι «Black Lives Matter», δίπλα στη μητέρα του.

Η ανάρτηση και το μπλουζάκι του Μορέλο, σύμφωνα με το Forbes, προκάλεσε την προσοχή, και τελικά ο μπασίστας των «Black Sabbath», Γκίζερ Μπάτλερ (Geezer Butler) σχολίασε: «Ωραίο μπλουζάκι και ωραίο συναίσθημα και φοβερή μαμά». Μετά από αυτό οι «Black Sabbath» ανακοίνωσαν ότι το μπλουζάκι θα πωλείται από το αποκλειστικό τους κατάστημα. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία και εκτιμάται ότι θα αποσταλεί στους αγοραστές περίπου στις 14 Ιουλίου.

Πριν από την ανακοίνωση για το μπλουζάκι, οι «Black Sabbath» και Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne) έχουν τοποθετηθεί υπέρ του κινήματος μέσα από τις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στηλιτεύοντας τις φυλετικές διακρίσεις στις ΗΠΑ, αλλά και σε όλο τον κόσμο.