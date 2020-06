Κοινωνία

Μαρκέλλα: Η “συγγνώμη” της κατηγορούμενης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίζεται η κατηγορούμενη, που θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Τι λέει η πλευρά της 10χρονης.

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε η 33χρονη που κατηγορείται για αρπαγή και ασέλγεια σε βάρος της 10χρονης Μαρκέλλας.

Η κατηγορούμενη, μέσω του δικηγόρου της, ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ενώ φέρεται να έχει παραδεχθεί τις σεξουαλικές της προτιμήσεις, αρνείται ωστόσο ότι κακοποίησε τη μικρή.

Όπως είπε, ο συνήγορός της, η 33χρονη πήρε στο σπίτι της για να φροντίσει τη Μαρκέλλα, που ήταν ατημέλητη και αντιμετώπιζε προβλήματα με τη μητέρα της και κυρίως με τον πατριό της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατηγορούμενη πήρε το παιδί στο σπίτι της, το τάισε, το έκανε μπάνιο και τότε τη χάιδεψε λίγο επειδή έκλαιγε. Της έδωσε, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, ένα ηρεμιστικό για να ηρεμήσει, επειδή έκλαιγε. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος, πρόκειται για ηρεμιστικά νόμιμα και στη συνέχεια της έδωσε λίγη κοκαΐνη, για να τη συνεφέρει από το ηρεμιστικό.

«Η 33χρονη περιέγραψε τη 10χρονη ως ένα παιδί ατημέλητο και παραμελημένο. Ζητούμε δημόσια συγγνώμη από την οικογένεια και εγώ προσωπικά ως συνήγορός της εκφράζω την αμέριστη συμπαράσταση, κατανόηση και τον σεβασμό. Είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών της

Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, αφορά ένα ανήλικο παιδί 10 ετών.

Αντιλαμβάνομαι τα ψυχικά τραύματα που αφήνει στο παιδί αυτό, αυτή η δυσάρεστη εμπειρία. Ελπίζω ότι το Κράτος και η Πολιτεία είναι σε θέση να βοηθήσουν αυτό το παιδί. Θα προσπαθήσουμε να επανορθώσουμε την προκληθείσα βλάβη», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Νουλέζας.

Μιλώντας, πάντως, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο συνήγορος του αδελφού της Μαρκέλλας, Αλέξης Κούγιας, έκανε λόγο για «πρωτοφανή» για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση», ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η κατηγορούμενη είναι μέρος κυκλώματος και δεν έδρασε μόνη της.