Jigsaw puzzle από τους Radiohead με 1000 κομμάτια

Το παζλ είναι το έργο τέχνης - εξώφυλλο ενός άλμπουμ του συγκροτήματος.

Πρώτα διέθεσαν τις καλύτερες συναυλίες τους στο YouTube και τώρα οι Radiohead κυκλοφόρησαν ένα παζλ, το οποίο ονόμασαν Radiohead Fragmentary Time Waster.

Το παζλ των 1000 κομματιών είναι το έργο τέχνης – εξώφυλλο του άλμπουμ Com Lag (2plus2isfive) του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε το 2004.

Συνοδευτική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Βαριέστε; Δεν έχετε τίποτα να κάνετε; Μπουχτίσατε; Τίποτα στην τηλεόραση. Με τίποτα! Τι θα κάνετε; Θα πάρετε ένα παζλ».

«Πείτε μου περισσότερα, πείτε μου περισσότερα! Ένα Radiohead jigsaw!. Έχει αμέτρητα κομμάτια; Χίλια. Είναι πραγματικά δύσκολο και θα πάρει αιώνες; Νομίζω, ναι. Ακούγεται υπέροχο! Είναι προσιτό; Εξαρτάται από τα οικονομικά σας. Υπάρχει πιθανότητα να βαρεθείτε ακόμη και αφού το ολοκληρώσετε; Ναι μάλλον. Ακούγεται υπέροχο!!!» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Χίλια μικρά κομμάτια πρέπει να συναρμολογηθούν προσεκτικά με τον σωστό και ενδεδειγμένο τρόπο, μόνο τότε θα είναι εμφανής σε σας η εικόνα» σημειώνεται στην περιγραφή στο κουτί του παζλ. «Δεν θα είναι εύκολο. Δεν προορίζεται να είναι εύκολο. Θα είναι εύκολο. Προορίζεται να είναι εύκολο» προστίθεται.

Στο τυπικό στυλ των Radiohead, το παζλ προέρχεται από αειφόρο πηγή και είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο υλικό.