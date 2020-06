Life

Ποιοι σκύλοι κινδυνεύουν περισσότερο από θερμοπληξία

Τι ρόλο παίζουν η ηλικία, το βάρος ακόμη και το... σχήμα προσώπου κάθε ζώου.

Οι υπέρβαροι και γέρικοι σκύλοι, καθώς επίσης αυτοί με επίπεδο-πλακουτσωτό πρόσωπο, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο θερμοπληξίας και άλλων προβλημάτων λόγω μεγάλης ζέστης το καλοκαίρι, σύμφωνα με Βρετανούς επιστήμονες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Έμιλι Χολ του Πανεπιστημίου Νότιγχαμ Τρεντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Scientific Reports», ανέλυσαν κτηνιατρικά αρχεία για 905.500 σκύλους, από τους οποίους οι 395 (ποσοστό 0,04%) είχαν διαγνωστεί με θερμοπληξία ή συναφές περιστατικό και οι 56 είχαν πεθάνει εξαιτίας του (θνητότητα 14%).

Διαπιστώθηκε ότι οι σκύλοι με βάρος πάνω από τον μέσο όρο για τη ράτσα τους έχουν σχεδόν μιάμιση φορά μεγαλύτερη πιθανότητα θερμοπληξίας σε σχέση με τα πιο αδύνατα σκυλιά. Άσχετα με τον μέσο όρο βάρους της ράτσας τους, οι μεγάλοι σκύλοι με βάρος άνω των 50 κιλών έχουν τρεισήμισι φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θερμοπληξίας σε σχέση με όσους ζυγίζουν λιγότερα από δέκα κιλά.

Οι σκύλοι έξι έως οκτώ ετών και όσοι είναι άνω των 12 ετών έχουν, αντίστοιχα, μιάμιση φορά και σχεδόν δύο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θερμοπληξίας, σε σχέση με όσους είναι κάτω των δύο ετών. Ακόμη, οι σκύλοι με επίπεδο πρόσωπο, όπως τα μπουλντόγκ και τα παγκ, έχουν υπερδιπλάσιο κίνδυνο θερμοπληξίας. Τέλος, τα καθαρόαιμα σκυλιά έχουν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο σε σχέση με τα ημίαιμα (διασταυρώσεις).

Οι ερευνητές τόνισαν ότι είναι σημαντικό για την υγεία του ένας σκύλος να διατηρεί κανονικό βάρος.