Αθλητικά

Μορέιρα: θέλω να κατακτήσω τίτλους με την ΑΕΚ

Ενθουσιασμένος με τη νέα του ομάδα, δηλώνει ο διεθνής Αφρικανός σέντερ.

Ο Γιανίκ Μορέιρα «άνοιξε το χορό» των μεταγραφών της ΑΕΚ χθες (18/6) και σήμερα έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της «βασίλισσας». Ο έμπειρος Αγκολέζος διεθνής σέντερ με θητεία σε ΠΑΟΚ και Περιστέρι στην Ελλάδα, δήλωσε ανυπόμονος να κατακτήσει τρόπαια με τους «κιτρινόμαυρους».

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος παίκτης τόνισε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΑΕΚ, «Φυσικά, γνωρίζω για τις επιτυχίες της νέας μου ομάδας τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος μου είναι ξεκάθαρος. Θέλω να κατακτήσω κι άλλα τρόπαια για την ΑΕΚ. Γνωρίζω, ότι δεν θα είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Χρειάζεται σκληρή δουλειά για να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων. Είμαι πολύ χαρούμενος, που βρίσκομαι στην οικογένεια της ΑΕΚ και που θα δουλέψω ξανά με τον κόουτς Παπαθεοδώρου», δήλωσε ο Μορέιρα.

Και συμπλήρωσε, «Σημαίνει πάρα πολλά για μία ομάδα να έχει το δικό της σπίτι. Σημαίνει πάρα πολλά και για μένα, που η παρουσία μου συνδέεται μ’ αυτή την εξέλιξη για τον σύλλογο. Εύχομαι να μπούμε με το… δεξί στο νέο μας γήπεδο, και να έχουμε μία υπέροχη χρονιά. Μαζί με τους οπαδούς μας. Έχω έντονες αναμνήσεις από τους φίλους της ΑΕΚ ως αντίπαλος. Είναι φανταστικοί υποστηρικτές της ομάδας. Γνωρίζω, ότι ακολουθούν την ομάδα παντού, όπου κι αν παίξει, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ανυπομονώ να τους συναντήσω στο γήπεδο».

Και κατέληξε, «Οι συνάνθρωποί μας πέρασαν δύσκολα το προηγούμενο διάστημα λόγω της περιπέτειας με τον Covid-19. Έχουμε φτάσει σε σημείο ανάκαμψης όμως, και ελπίζω από εδώ και πέρα, να πάνε τα πράγματα ακόμη καλύτερα από πλευράς υγείας για όλο τον κόσμο. Προσωπικά, εγώ προσπάθησα και πέρασα πολύ όμορφα στην… καραντίνα μου. Έμεινα στην Αθήνα, αφού και να ήθελα δεν μπορούσα να γυρίσω σπίτι, καθώς έκλεισαν τα σύνορα. Προχωράμε... ».