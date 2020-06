Πολιτική

Πέτσας: Προετοιμαζόμαστε για το μεγάλο βήμα της 1ης Ιουλίου

Οι διεθνείς πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, η επιστροφή στην κανονικότητα και τα μέτρα στήριξης.

Στις διεθνείς πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, στην αντιμετώπιση των κρουσμάτων κορονοϊού σε μεμονωμένες περιοχές της χώρας, και σε κυβερνητικές αποφάσεις οικονομικής φύσεως αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Πέτσας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση αναπτύσσουν πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο για την ανάδειξη των συνεχιζόμενων τουρκικών προκλήσεων και τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας και την προσέλκυση επενδύσεων.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ είπε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπογράφηκαν σημαντικές διμερείς συμφωνίες για τον Τουρισμό, την κυβερνοασφάλεια και τη Γεωργία. Συζητήθηκαν, ακόμη θέματα που αφορούν στην ενέργεια, την άμυνα και την αμυντική βιομηχανία.

Επίσης πρόσθεσε ότι έγιναν ιδιαίτερης σημασίας συζητήσεις για την «τουρκική δραστηριότητα που συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής» και ειδικότερα για «τα πρόσφατα συμβάντα παράνομης και προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας στα θαλάσσια, εναέρια και χερσαία σύνορά μας».

Όπως και για τις «αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τη Λιβύη» και την «απολύτως άκυρη συμφωνία μεταξύ των δύο αυτών χωρών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι επαναβεβαιώθηκε, ταυτόχρονα, η κοινή πεποίθηση για τη γεωστρατηγική σημασία του EastMed και η κοινή βούληση για την προώθηση του έργου, ενώ αναφορικά με τη διμερή αμυντική συνεργασία επισήμανε τα λόγια του κ. Μητσοτάκη ότι μπορεί να αναπτυχθεί, «όχι μόνο επιχειρησιακά, αλλά και σε ό,τι αφορά την αμυντική υποδομή».

Επίσης υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός είχε συναντήσεις με τους επικεφαλής κορυφαίων εταιρειών αμυντικού υλικού και επενδυτικών κεφαλαίων, προς τους οποίους απηύθυνε πρόσκληση για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη στη σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ είπε ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο άνοιγμα του τουρισμού και επανέλαβε την πρόσκλησή του να γίνει μία από τις επόμενες Συνόδους Κορυφής στην Ελλάδα, καθώς και ότι επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει, εντός του Ιουλίου, συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έβαλε στην ατζέντα την τουρκική προκλητικότητα στην Μεσόγειο, τονίζοντας αφενός ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί παραβίαση της κυριαρχίας της και αφετέρου ότι η αντίδραση της Ε.Ε. δεν πρέπει να μείνει σε επίπεδο δηλώσεων. Αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ειρήνη» για το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη και τόνισε ότι «δεν μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις και μετά να φαινόμαστε αδύναμοι στην εφαρμογή τους» είπε ο κ.Πέτσας.

Επιστροφή στην κανονικότητα

Σε ό,τι αφορά την πορεία για τη νέα κανονικότητα, ο κ.Πέτσας είπε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα, την 1η Ιουλίου, "ημέρα που θα ανοίξουν πιο πλατιά οι πύλες της χώρας στον τουρισμό".

Επανέλαβε ότι πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια των εργαζόμενων στον κλάδο, των κατοίκων στους τουριστικούς προορισμούς, καθώς και των επισκεπτών, και πρόσθεσε ότι έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο ενδυνάμωσης των δομών και των υπηρεσιών Υγείας στη νησιωτική χώρα και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη ιχνηλάτηση ενδεχόμενων κρουσμάτων, την απομόνωση, την παροχή περίθαλψης.

Αναφερόμενος στις περιοχές που παρατηρούνται κρούσματα κορονοϊού ο κ.Πέτσας τόνισε ότι "σε περίπτωση εντοπισμού αυξημένου αριθμού κρουσμάτων θα λαμβάνονται - όπως ήδη γίνεται σε περιοχές της Ξάνθης - στοχευμένα, τοπικά, περιοριστικά, μέτρα, ενώ ταυτόχρονα εντείνονται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων προστασίας, ενώ παράλληλα ενιαιοποιείται και εξορθολογίζεται το πλαίσιο κυρώσεων. Το νέο απλό και ομοιόμορφο πλαίσιο προβλέπει αυξημένες κυρώσεις για όσους είναι υπότροποι".

Διοικητικά μέτρα κατά παραβατών

Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε και σε πιθανές παραβάσεις μέτρων προστασίας από επιχειρήσεις, και προειδοποίησε ότι στην πρώτη παράβαση εκτός του διοικητικού προστίμου που εξαρτάται από τα τετραγωνικά της επιχείρησης, προβλέπεται 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας, στη δεύτερη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 30 ημέρες και στην τρίτη - εκτός του προστίμου - αν αυτή γίνεται εντός τριμήνου υπάρχει αναστολή λειτουργίας για 90 ημέρες και αν γίνεται εντός εξαμήνου τότε η αναστολή λειτουργίας.

Σε κάθε περίπτωση επαγρυπνούμε, δεν εφησυχάζουμε. Εκπτώσεις σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας δεν γίνονται.

Παράταση μειωμένου ΦΠΑ

Ο κ.Πέτσας ανέφερε ότι παρατείνεται έως και το τέλος του χρόνου, η ισχύς των μειωμένων κατά 30% συντελεστών Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, που σηκώνουν, πέρα από τις συνέπειες της πανδημίας, και το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος.

Επίσης τόνισε ότι επεκτείνονται κατά δύο μήνες τα επιδόματα τακτικής ανεργίας για όσους δικαιούχους η σχετική επιδότηση έληξε εντός του Μαΐου, ενώ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η έκπτωση 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που θα πληρωθούν εμπρόθεσμα, για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία.

Στο μεταξύ-όπως είπε- προχωρά και η θέσπιση πλαισίου που θα ανοίξει το δρόμο σε μικροχρηματοδοτήσεις, με στόχο να ενισχυθούν οι πολίτες που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, ή θέλουν να προχωρήσουν στη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων ή να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας, καθώς και όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Επίσης στο τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου με βάση τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για μια «γενναία» μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις.

Τέλος, παρατείνεται μέχρι 29 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Ψηφιακή μεταρρύθμιση

Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή μεταρρύθμιση του Κράτους κ.Πέτσας ανέφερε ότι γίνεται τώρα, ένα ακόμη βήμα καθώς οι Δήμοι μπορούν πλέον, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας να συνδεθούν με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

"Θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να αντλούν αυτόματα τη φορολογική ενημερότητα των προμηθευτών τους κατά τη διαδικασία της πληρωμής τους και έτσι πολίτες και επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα και την περιττή γραφειοκρατία" κατέληξε ο κ.Πέτσας.

Η Σύνοδος Κορυφής

Τέλος ανέφερε ότι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός συμμετέχει, με τηλεδιάσκεψη, στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. με βασικά θέματα το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι ελληνικές θέσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης σύμφωνα με τον κ.Πέτσα είναι:

Να είναι μεγάλο και φιλόδοξο.

Να είναι ευέλικτο.

Να βασίζεται περισσότερο σε επιχορηγήσεις και λιγότερο σε δάνεια.

Να χρηματοδοτηθεί από κοινό δανεισμό.

«Είναι πολύ θετικό ότι κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη να υπάρχει αφενός ευελιξία σε σχέση με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου ένας μηχανισμός κοινού δανεισμού από τα κράτη-μέλη.

Πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ολοκλήρωσε την εισαγωγική του τοποθέτηση λέγοντας: «Οι ηγέτες των κρατών-μελών αντιλαμβανόμενοι πόσο ιστορική είναι η ευκαιρία αυτή, καλούνται να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και να φανούν αντάξιοι των προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών. Καλούνται λοιπόν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να συμβιβάσουν το πόσο φιλόδοξο πρέπει να είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και ποιο χρονικό ορίζοντα θα πρέπει να θέσουν για την ολοκλήρωσή του».