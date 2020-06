Κοινωνία

Νεκρός σε αρδευτικό κανάλι βρέθηκε ο 41χρονος αγνοούμενος

Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις για το δυστύχημα. Σε μεγάλη απόσταση βρέθηκαν ρούχα του.

Νεκρός εντοπίστηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής από τους πυροσβέστες της Π.Υ. Καρδίτσας και τους διασώστες της 8ης ΕΜΑΚ ο 41χρονος αθίγγανος που αναζητούνταν από το μεσημέρι της Πέμπτης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες , ο 41χρονος εντοπίστηκε σε κανάλι περίπου 2,5 χιλιόμετρα μακρυά από το σημείο που είχαν βρεθεί τα ρούχα και υπήρχε η εικασία που τελικά ως φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκε ότι έπεσε για να δροσιστεί κάνοντας το μπάνιο του.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία - νεκροτομή και η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

