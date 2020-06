Πολιτισμός

Πέθανε ο Κάρλος Ρουίθ Θαφόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο διάσημος συγγραφέας, Κάρλος Ρουίθ Θαφόν.

Ο Ισπανός συγγραφέας Κάρλος Ρουίθ Θαφόν, παγκοσμίως γνωστός για τα βιβλία του «Η σκιά του ανέμου» και το «Παιγνίδι του Αγγέλου», πέθανε σε ηλικία 55 ετών, ανακοίνωσε στο Twitter ο εκδοτικός οίκος Planeta.

«Ο Κάρλος Ρουίθ Θαφόν, ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους μυθιστοριογράφους, πέθανε σήμερα. Θα σε θυμόμαστε πάντα Κάρλος».