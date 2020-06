Πολιτική

Σκληρή κόντρα Θεοδωρικάκου – Χαρίτση για το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"

Εκατέρωθεν πυρά και σκληρές εκφράσεις ανάμεσα στον Υπουργό Εσωτερικών και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνέχεια στη χθεσινή κόντρα ανάμεσα στην Κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, για το πρόγραμμα, "Αντώνης Τρίτσης", δόθηκε σήμερα με εκατέρωθεν πυρά, ανάμεσα στον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη θεοδωρικάκο και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση.

«Ο κ. Χαρίτσης δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα της Αυτοδιοίκησης. Αυτό δεν μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί όταν ήταν στην κυβέρνηση κόντεψαν να διαλύσουν αυτόν τον σπουδαίο θεσμό της Αυτοδιοίκησης με την απλή αναλογική. Παρέδωσαν μία κατάσταση, κατά την οποία τα δημοτικά συμβούλια δεν μπορούσαν να αποφασίσουν γιατί είχαμε φτάσει στο σημείο, λόγω της απλής αναλογικής, να μην υπάρχουν πλειοψηφίες και να μη μπορεί να γίνει τίποτα» σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας σρο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι αυτά που λέει ο κ. Χαρίτσης είναι ψέματα. «Οι δήμοι είναι σε καλή κατάσταση γιατί αυτή η κυβέρνηση στηρίζει με συνεχείς μεταρρυθμίσεις τις αρμοδιότητες και την ισχύ της αυτοδιοίκησης και έχει πάρει μία σειρά μέτρα, με τα οποία διευκολύνει και την οικονομική κατάσταση των δήμων. Δήμοι με χρέη υπάρχουν, αλλά αυτό δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Αυτό έλκει την καταγωγή του πολλά πολλά χρόνια πίσω, όταν υπήρχαν δήμοι που όντως ήταν απολύτως χρεοκοπημένοι», επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», οι άξονες του οποίου ανακοινώθηκαν χθες παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Θεοδωρικάκος το χαρακτήρισε «καινοτόμο και ευέλικτο πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών θεμάτων σε κάθε περιοχή, όπως αυτά δένουν με τον γενικότερο αναπτυξιακό στόχο της χώρας».

«Το συνολικό πρόγραμμα θα είναι τουλάχιστον 2,5 δισ. μέσα στην τετραετία, εφόσον οι δήμοι και οι περιφέρειες "τρέξουν". Στόχος μας είναι να μη μείνει ούτε ένας δήμος έξω από το πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτόν έχουμε πάρει ειδικά μέτρα για να παρέχουμε από ένα μητρώο μηχανικών της ΕΕΤΑΑ τη δυνατότητα στους δήμους να κάνουν γρήγορα και τις μελέτες και την επίβλεψη των έργων» τόνισε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «οι στόχοι του προγράμματος είναι αναπτυξιακοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί» και υπογράμμισε πως «τα χρήματα που δίνονται έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα». Όπως υποστήριξε, θα δοθούν χρήματα σε έργα υποδομής που έχουν σχέση με την υγεία, την ασφάλεια της ζωής και το περιβάλλον (αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης από αμίαντο).

Σε ερώτηση εάν τα έργα θα τα κατασκευάσουν εταιρείες από τον ιδιωτικό τομέα, ο υπουργός Εσωτερικών απάντησε, «Προφανώς. Ο κ. Χαρίτσης, χθες, μας είπε ότι ιδιωτικοποιούμε τα έργα. Μα, συγγνώμη, πού ζούμε; Τα έργα, προφανώς, θα τα κατασκευάσουν ιδιωτικές εταιρείες… ».

Χαρίτσης: Θεοδωρικάκος και Μητσοτάκης πρέπει να απολογηθούν

Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος σε σε δήλωση – απάντηση του αναφέρει τα εξής:

«Η προσωπική επίθεση και οι χαρακτηρισμοί του κ. Θεοδωρικάκου ούτε εμένα αγγίζουν ούτε τους πολίτες αφορούν. Αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει και για το οποίο ο κ. Θεοδωρικάκος και ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να απολογηθούν είναι:

Η οικονομική εξαθλίωση που βιώνουν οι ΟΤΑ, για την οποία η κυβέρνηση δεν έχει πράξει απολύτως τίποτα.

Το πάγωμα εδώ και έναν χρόνο εκατοντάδων κρίσιμων για τις τοπικές κοινωνίες έργων από την κυβέρνηση που θα έφερνε, υποτίθεται, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Η εξαπάτηση πολιτών και Δήμων, καθώς τα έργα που παρουσίασαν χθες ως «νέα», όχι μόνο είχαν εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος», αλλά και στην πλειοψηφία τους είναι ήδη δημοπρατημένα.

Ας βγουν από τη γυάλα τους και ας ρωτήσουν τους ίδιους του αυτοδιοικητικούς για τη χρησιμότητα του προγράμματος Φιλόδημος και την καθολική αποδοχή που συνάντησε από αιρετούς και πολίτες. Ένα καινοτόμο πρόγραμμα που κατάργησαν εν μία νυκτί, για να μας γυρίσουν στο παλιό κράτος διαπλοκής που τόσο καλά γνωρίζει η ΝΔ».

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «το μόνο καινούργιο στοιχείο, πέρα από το όνομα, στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" που παρουσίασαν για την αυτοδιοίκηση ο Κυρ. Μητσοτάκης και ο Τ. Θεοδωρικάκος σε σχέση με τον "ΦιλόΔημο" της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η επιβολή της αδιαφάνειας. Κατά τα άλλα, το χρηματοδοτικό σχήμα παραμένει το ίδιο με το πρόγραμμα Φιλόδημος. Ίδια είναι και τα έργα. Κάποια, μάλιστα, εμφανίζονται ως "νέα" παρόλο που έχουν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ισχυρίζεται ότι ο "Φιλόδημος" δεν είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση γι' αυτό και προχώρησε στην εκπόνηση του "νέου" προγράμματος. Ωστόσο, νέα σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, απλούστατα, δεν υφίσταται. Αντίθετα, η μόνη εν ενεργεία σύμβαση είναι αυτή του δήθεν "ανεπαρκούς" προγράμματος "Φιλόδημος"».

«Ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι η πλειονότητα των έργων που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση ότι εντάσσει στο "φιλόδοξο" πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", είχαν ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα "Φιλόδημος" πριν από τουλάχιστον έναν χρόνο. Μάλιστα, κάποια από αυτά έχουν ήδη δημοπρατηθεί ή ακόμα και ολοκληρωθεί, όπως το έργο της αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Σύρου! Για μία ακόμα φορά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Επιχειρεί να εκβιάσει τις αρχές της αυτοδιοίκησης και να παραπλανήσει τους πολίτες. Όσα χρήματα, όμως, κι αν δώσει η κυβέρνηση στα ΜΜΕ προκειμένου να αναπαράγουν τα non paper που διανέμει το Μέγαρο Μαξίμου, οι φορείς της αυτοδιοίκησης και οι πολίτες γνωρίζουν πολύ καλά ποιος στήριξε ουσιαστικά την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και ποιος προχώρησε την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής που είχαν παραμείνει στάσιμα για δεκαετίες. Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη, στην επόμενη βόλτα του στα ελληνικά νησιά, να επισκεφθεί το έργο αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Σύρου. Ίσως τότε να αναθεωρήσει την γνωστή παλαιοκομματική τακτική του να πλασάρει ως δικά του, έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ», καταλήγει η Κουμουνδούρου.