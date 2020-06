Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο (εικόνες)

Πύρινη κόλαση στην περιοχή. Στις φλόγες έχει παραδοθεί εργοστάσιο. Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο...

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το μεσημέρι της Παρασκευής, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.

Το εργοστάσιο που βρίσκεται στην λεωφόρο ΝΑΤΟ τυλίχτηκε στις φλόγες, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι.

Στο σημείο έσπευσαν 10 οχήματα της Πυροσβεστικής με 30 άνδρες, οι οποίοι προσπαθούσαν να περιορίσουν την έκταση της φωτιάς.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην αποθήκη υπάρχουν ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λιπαντικά.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην λεωφόρο ΝΑΤΟ και στα δύο ρεύματα, από την οδό Μεγαρίδος έως την οδό Τριγώνη.