Παράξενα

“Έφαγε” πρόστιμο 500 ευρώ γιατί… γάβγιζε το σκυλί του (εικόνα)

Η καταγγελία του γείτονα, το πρόστιμο και η εξήγηση του δημοτικού αστυνόμου…

Πρόστιμο ύψους 500 ευρώ καλείται να πληρώσει ένας κάτοικος της Μυτιλήνης, επειδή ο σκύλος του... γαβγίζει.

Όπως κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης του σκύλου «Ο σκύλος μου είναι ο καλύτερος φύλακας, όχι μόνο δικός μου αλλά ολόκληρης της γειτονιάς»

Τον σκύλο τον έχει μέσα στο κατάστημα σε ειδικό χώρο σε κεντρική οδό της Μυτιλήνης. Η καταγγελία έγινε στην αστυνομία στις 00:00 τα μεσάνυχτα από γείτονα του καταστηματάρχη, που λέει πως ο σκύλος γαβγίζει και ενοχλεί.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου συνέχισε λέγοντας πως «ο σκύλος μου συνήθως δεν γαβγίζει καθώς είναι εκπαιδευμένος παρα μόνο αν δει περίεργες κινήσεις έξω από το κατάστημα η φυσικά αν τον πειράξουν.»

Ο ιδιοκτήτης σημείωσε τέλος πως «Ο νόμος ορίζει τις ώρες κοινής ησυχίας να φροντίζουμε να είναι ήσυχα τα ζώα μας. Όταν όμως ο σκύλος είναι φύλακας σίγουρα θα γαβγίσει την νύχτα και στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν ενόχλησε καθόλου την γειτονιά που νιώθει ασφαλής από τον σκύλο-φύλακα με εξαίρεση βέβαια έναν μη φιλόζωο».

Υπερβολικό το ύψος του προστίμου από την Δημοτική αστυνομία επειδή ο σκύλος ενοχλούσε με το γάβγισμα του, όπως και υπερβολική η ευαισθησία του μή φιλόζωου γείτονα που το κατήγγειλε στην δημοτική αστυνομία.

Το πρόστιμο και η εξήγηση του δημοτικού αστυνόμου:

Πηγή: LesvosPost