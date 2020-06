Πολιτική

Τσίπρας: ο Παπαδημούλης έκανε λάθος, αλλά το θέμα θεωρείται λήξαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο «επένδυσε τα χρήματα του» ο ευρωβουλευτής του κόμματος.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα σύσκεψη με τους ευρωβουλευτές της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, στην οποία συμμετείχαν επίσης η τομεάρχης της ΚΟ για ευρωπαϊκά θέματα, Σία Αναγνωστοπούλου, η υπεύθυνη της ΠΓ για τον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Ράνια Σβίγκου και ο διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Καλπαδάκης.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδοήυρου, «στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε η ενίσχυση των πρωτοβουλιών του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς: Ταμείο Ανάκαμψης και αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στη βάση προοδευτικών πολιτικών, πράσινη ατζέντα, ψηφιακή πολιτική, Τουρκία και περιφερειακές εξελίξεις και προσφυγικό.

Παράλληλα, συζητήθηκε ο κρίσιμος ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτήν την περίοδο, τόσο εντός της GUE όσο και ως γέφυρα με όλες τις προοδευτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις, ειδικά σε συνέχεια των πρόσφατων επαφών του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής ευρωπαϊκών κομμάτων. (ΑΚΕΛ, Podemos, Αριστερό Κόμμα Σουηδίας, SPD Γερμανίας, Πράσινοι Γερμανίας, PD Ιταλίας)».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στο θέμα με τον κ. Παπαδημούλη, δήλωσε ότι «ο Δημήτρης Παπαδημούλης είναι από τα ιδρυτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με πολυετή προσφορά και χωρίς ψεγάδια στη διαδρομή του. Ο τρόπος που επέλεξε τώρα να επενδύσει τα χρήματα, που απέκτησε νόμιμα και όχι παράνομα, ήταν λάθος. Νομίζω ότι το έχει κατανοήσει και ο ίδιος.

Μετά και τη σαφή δέσμευσή του, ότι όσο κατέχει δημόσιο αξίωμα δεν θα εισπράττει ούτε ένα ευρώ από ακίνητα που διαμένουν πρόσφυγες και μετανάστες και θα δίνει το σύνολο των χρημάτων αυτών σε κοινωνικές δράσεις, το θέμα θεωρείται λήξαν.

Από εδώ και στο εξής, οποιαδήποτε αναπαραγωγή του θέματος συνιστά μονάχα αντιπερισπασμό της ΝΔ στην προσπάθειά της να κρύψει και να συμψηφίσει τα πραγματικά οικονομικά σκάνδαλα εκατοντάδων εκατομμυρίων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε».