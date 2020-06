Τοπικά Νέα

Αιματηρή συμπλοκή στην Μενεμένη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ μετά από αιματηρό επεισόδιο στην Θεσσαλονίκη

Τρία άτομα τραυματίστηκαν, πιθανότατα από αιχμηρό αντικείμενο, σε επεισόδιο που προηγήθηκε στην περιοχή της Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις.

Στο αιματηρό επεισόδιο, σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται δύο ομάδες ατόμων.

Φωτογραφίες: grtimes