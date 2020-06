Κόσμος

Κορονοϊός: Χιλιάδες τα νέα κρούσματα σε μία μέρα στην Ρωσία

Η Ρωσία "δοκιμάζεται" από την πανδημία. Πόσοι άνθρωποι πέθαναν το τελευταίο 24ωρο και πόσα ήταν τα νέα κρούσματα.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 7.972 νέα κρούσματα, με τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων να φθάνει τις 569.063 από τότε που ξέσπασε η πανδημία.

Το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης του κορονοϊού ανακοίνωσε ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο πέθαναν 181 άτομα , ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών έφθασε τις 7.841 άτομα, που συνιστά το 1,38% του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων.

Στην Μόσχα καταγράφηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο 1.136 κρούσματα, ενώ συνολικά στην ρωσική πρωτεύουσα έχουν καταγραφεί 211.921 κρούσματα.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο πήραν εξιτήριο 10.443 ασθενείς, ενώ ο συνολικός αριθμός των αναρρωσάντων έφθασε τις 324.406 , αριθμός που αναλογεί στο 57% του συνολικού αριθμού των μολυνθέντων.