Πολιτική

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: όποιος πατήσει σε ελληνικό έδαφος πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο στρατηγός Κ. Φλώρος , υπογράμμισε ότι όποιος τα βάλει με τον ελληνικό στρατό θα το πληρώσει ακριβά κι αυτό το ξέρουν οι γείτονες μας.

Μήνυμα αποφασιστικότητας στην Άγκυρα, έστειλε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Σύμφωνα με το onalert.gr, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε χαρακτηριστικά, «όποιος Όποιος πατήσει τα πόδια του στο έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι».

«Οι Τούρκοι με τη συμπεριφορά τους προδίδουν και μεγάλη νευρικότητα για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας τους. Όσες χώρες διετέλεσαν κάποτε αυτοκρατορίες, παρουσιάζουν συμπεριφορές που σχετίζονται με τις αναμνήσεις τους. Αυτό στη δική τους τουλάχιστον περίπτωση προκαλεί μεγάλη αστάθεια», σημείωσε.

Ο Α/ΓΕΕΘΑ επισήμανε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι συγκροτημένος στρατός, ναυτικό και αεροπορία. Πολύ δύσκολα μπορείς να τα βάλεις μαζί τους και οποίος τα βάλει θα φύγει με πολύ μεγάλο κόστος και αυτό το ξέρουν οι γείτονες».

Αναφερόμενος στη γειτονική χώρα ο Α/ΓΕΕΘΑ ανέφερε πως «όλοι επιχειρούν να αποφύγουν αντιπαράθεση με την Τουρκία, όμως το επεισόδιο με τους Γάλλους τους υποχρέωσε να σταματήσουν να προσποιούνται πως δεν υπάρχει πρόβλημα».

«Πλέον η Τουρκία ενοχλεί πολλά εθνικά συμφέροντα. Του Ισραήλ, της Συρίας, της Αιγύπτου, της Γαλλίας, μεγάλου μέρους της Λιβύης, της Κύπρου, της Ελλάδας. Ενοχλεί πολλά κράτη», είπε ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Ο Ερντογάν κάνει αυτά που λέει και εμείς κάνουμε αυτά που λέμε εμείς. Ξέρουμε απολύτως τι θα κάνουμε και στον Έβρο, και στα νησιά και σε ανοιχτή θάλασσα», είπε ο Α/ΓΕΕΘΑ.

Αναφερόμενος ειδικά στην ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος είπε πως γίνονται συνεχείς ασκήσεις, δεσμεύσεις περιοχών, δοκιμάζονται και επαναξιολογούνται τα σχέδια μας, έγιναν συμβούλια Αρχηγών, «ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει και πως θα γίνει».