Ο καιρός για τους αγρότες

Καλοκαιρία το πρωί, με μπόρες σε πολλές περιοχές το απόγευμα, το Σαββατοκύριακο. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Για το Σάββατο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας. Από Δευτέρα, οι βροχές και μπόρες επιστρέφουν δριμύτερες!

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 13 έως 36 βαθμούς και νοτιότερα από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ, στα νότια πελάγη και κυρίως στη νότια Πελοπόννησο έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τον περονόσπορο στο αμπέλι:

Από την καρπόδεση και μέχρι το γυάλισμα, οι ράγες και η ράχη των βοτρύων παραμένουν ευπαθείς στην προσβολή. Σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολών από τον μύκητα, σε ευπαθείς ποικιλίες και ιδίως όταν επικρατούν συνθήκες περονόσπορου συνιστάται να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών στη λήξη της εκτιμώμενης δράσης του προηγούμενου ψεκασμού με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.

Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

