Οικονομία

Μητσοτάκης για Ταμείο Ανάκαμψης:“κόκκινη γραμμή” η πρόταση της Κομισιόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής, η οποία έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Μέσα σε περίπου τέσσερις ώρες που διήρκησε, οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών εξέφρασαν τις θέσεις τους σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Σχέδιο Ανάκαμψης της Κομισιόν. Η επόμενη Σύνοδος αναμένεται στα μέσα Ιουλίου με φυσική παρουσία.

«Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Κομισιόν, πρόκειται για ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης, δεν γίνεται να πάμε κάτω από το επίπεδο αυτής της πρότασης» τόνισε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία σχεδόν αποκλειστικό θέμα ήταν ο χαρακτήρας και το ύψος του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Έχουμε ραντεβού με την ιστορία. Μιλώντας ως χώρα που το 2011 βίωσε ύφεση της τάξης του 9,1%, αυτού του είδους οι οικονομικές καταστάσεις είναι πραγματικά ιδιαίτερα επώδυνες, οδηγούν σε κοινωνική αναταραχή και σε άνοδο του λαϊκισμού. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε καλά τι θα αντιμετωπίσουμε εάν η αντίδρασή μας δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος ή την ταχύτητα που απαιτείται. Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως την πρόταση της Κομισιόν, πρόκειται για πολύ καλό σημείο εκκίνησης, δεν γίνεται να πάμε κάτω από το επίπεδο αυτής της πρότασης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός επέμεινε να διατηρηθεί το ύψος του συνολικού ποσού και η αναλογία επιχορηγήσεων - δανείων, καθώς και να μην αλλάξει η κλείδα κατανομής. «Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει το ύψος της παρέμβασης κι οτιδήποτε διαφορετικό θα δημιουργούσε σοβαρότατο πρόβλημα», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε το σημαντικό ρόλο των πολιτικών συνοχής, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης.

Τέλος, αναφέρθηκε στο ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, λέγοντας ότι «είναι παράδοξο να συζητάμε για κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για την Ουκρανία και να μη συζητάμε για την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου». Ζήτησε δε το ζήτημα αυτό να συζητηθεί στη Σύνοδο του Ιουλίου, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις Βρυξέλλες.