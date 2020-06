Κοινωνία

Νέα διαμαρτυρία εκπαιδευτικών για τις αλλαγές στην Παιδεία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας. Πότε θα πραγματοποιηθεί.

(φωτογραφία αρχείου)

Την αντίδραση των εκπαιδευτικών έχουν προκαλέσει οι αλλαγές του ωρολογίου προγράμματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα ισχύσουν από την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Η ΟΛΜΕ έχει απευθύνει κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, στο υπουργείο Παιδείας, στις 13:00.

Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν, όπως αναφέρουν, στην «υποβάθμιση και τον εξοβελισμό των ειδικοτήτων ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών), ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), ΠΕ80 (Οικονομίας) και ΠΕ81 (Πολιτ. Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων) από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση εξαιτίας του νέου ωρολογίου προγράμματος».