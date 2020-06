Κοινωνία

Προφυλακίστηκαν μάνα και κόρη για τη δολοφονία του ταξιτζή

Προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, η 45χρονη μάνα και 18χρονη. Tι είπαν στον ανακριτή.

Στις φυλακές οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στον 6ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης μάνα και κόρη που κατηγορούνται για το έγκλημα με θύμα τον 49χρονο ταξιτζή που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι της οικογένειας στον Εύοσμο.

Η 18χρονη κόρη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ήταν αυτή πού μαχαίρωσε τον πατέρα της, επειδή την κακοποιούσε σεξουαλικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Φέρεται δε να απολογήθηκε ότι με τη δολοφονία ήθελε να λυτρωθεί από το μαρτύριο που βίωνε από τότε που πήγαινε στη β' γυμνασίου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, την προηγούμενη Τετάρτη, τέσσερις μέρες πριν από το φονικό, είχε κακοποιηθεί για μια ακόμη φορά και τότε αποφάσισε να δώσει ένα τέλος, αποκαλύπτοντας στην 45χρονη μητέρα της όσα συνέβαιναν όταν έλειπε από τη σπίτι και την οριστική της απόφαση να σκοτώσει τον πατέρα της. Σε ερώτηση γιατί δεν απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές είπε ότι ντρεπόταν να αποκαλύψει όσα καταγγέλλει ότι βίωνε.

Από την πλευρά της, η 45χρονη -κατά πληροφορίες- υποστήριξε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν υποψιάστηκε ο,τιδήποτε σχετικά με την καταγγελλόμενη σεξουαλική κακοποίηση της θυγατέρας τους, τονίζοντας ότι και η ίδια υπήρξε επί σειρά ετών θύμα σωματικής κακοποίησης από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Στο πλαίσιο της ανάκρισης που διενεργείται αναμένεται να διενεργηθούν εργαστηριακές εξετάσεις στην 18χρονη που θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν ο γιος του θύματος τον εντόπισε μέσα σε λίμνη αίματος. Το πρωί τις ίδιας ημέρας οι δύο γυναίκες -σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία- κατηγορούνται ότι μπήκαν στο δωμάτιο του 49χρονου και τον δολοφόνησαν, ενώ από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το θύμα είχε 21 τραύματα από μαχαιριές στο λαιμό.

Κατά τη δικογραφία, η 45χρονη στο παρελθόν είχε εγκαταλείψει το σπίτι και φιλοξενείτο σε ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Αργότερα, η ίδια φέρεται να είχε συνάψει σχέση με άλλο άνδρα με τον οποίο απέκτησε κι ένα παιδί. Κατόπιν όμως παρότρυνσης του γιου τους επέστρεψε στο σπίτι επί της οδού Ιθάκης στον Εύοσμο, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.