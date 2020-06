Κοινωνία

Νέος Οικονομικός Εισαγγελέας ο Χρήστος Μπαρδάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης επέλεξε τον εισαγγελέα Εφετών Χρήστο Μπαρδάκη, για τη θέση του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Άρειος Πάγος), επέλεξε τον εισαγγελέα Εφετών Χρήστο Μπαρδάκη, για τη θέση του επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας.

Ο Χρήστος Μπαρδάκης, από τους συναδέλφους του θεωρείται έμπειρος εισαγγελικός λειτουργός που κατέχει άριστα τις εκκρεμείς υποθέσεις της υπηρεσίας του, καθώς τον τελευταίο ένα χρόνο ήταν αναπληρωτής Οικονομικός Εισαγγελέας

Ο κ. Μπαρδάκης διαδέχεται την Μαριάννα Ψαρουδάκη η οποία υπηρέτησε στη θέση αυτή σχεδόν επί 4 χρόνια και αποχώρησε μετά την προαγωγή της σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.