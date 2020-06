Οικονομία

Σύνοδος Κορυφής: “Ραντεβού” τον Ιούλιο έδωσαν οι “27”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για «αναδυόμενη συναίνεση» έκανε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ. Ποιοι είναι οι "σκληροί" της διαπραγμάτευσης. Τι λένε Μητσοτάκης, Μακρόν Μέρκελ.

Tης Μαρίας Αρώνη

Σε μια «δια ζώσης» Σύνοδο Κορυφής στα μέσα Ιουλίου στις Βρυξέλλες, ανανέωσαν το ραντεβού τους οι ευρωπαίοι ηγέτες, προκειμένου να υπάρξει τελική συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027).

Μετά το πέρας της σημερινής Συνόδου των ευρωπαίων ηγετών, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ δήλωσε ότι υπάρχει μια «αναδυόμενη συναίνεση», αλλά ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να περάσουμε στην επόμενη φάση της πραγματικής διαπραγμάτευσης. "Είμαι απόλυτα δεσμευμένος να ξεκινήσω αμέσως πραγματικές διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη και σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε Σύνοδο Κορυφής με φυσική παρουσία, στα μέσα Ιουλίου στις Βρυξέλλες", δήλωσε ο Μισέλ σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε ότι προηγουμένως θα καταθέσει μια συμβιβαστική πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των κρατών-μελών.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε «θετική» την πρώτη συζήτηση που έγινε σήμερα μεταξύ των 27 ευρωπαίων ηγετών και τόνισε πως αρκετοί ηγέτες επέμειναν στην ανάγκη επίτευξης συμφωνίας πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, παρά τις «διαφορές απόψεων». Μια συμφωνία στο σχέδιο ανάκαμψης, ύψους 750 δις ευρώ, θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς για πρώτη φορά η Επιτροπή θα δανειστεί από τις αγορές ένα τέτοιο ποσό εκ μέρους των χωρών της ΕΕ, σπάζοντας το «ταμπού» του ευρωπαϊκού κοινού χρέους.

Τα επίμαχα σημεία της διαπραγμάτευσης, είπε ο Σαρλ Μισέλ, είναι το μέγεθος το Ταμείου Ανάκαμψης, τα κριτήρια διανομής της βοήθειας, η ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων, αλλά και ο τρόπος αποπληρωμής των δανείων.

Για τις μικρές πλην πλούσιες χώρες του Βορά που χαρακτηρίζονται και ως οι "φειδωλοί τέσσερις" - την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Δανία, τη Σουηδία και ως ένα βαθμό και τη Φινλανδία - τα 750 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 500 θα είναι επιχορηγήσεις (σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν), θεωρείται πολύ μεγάλο ποσό. Οι χώρες αυτές επιθυμούν οι ενισχύσεις να δοθούν περισσότερο με τη μορφή δανείων. Στην περίπτωση δε που δοθούν επιχορηγήσεις, ζητούν να υπάρχουν αυστηρότεροι όροι για την έγκριση των δαπανών. Ζητούν, επίσης, το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει διάρκεια μικρότερη της τετραετίας.

Μητσοτάκης: “κόκκινη γραμμή” η πρόταση της Κομισιόν

Την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην πρόταση της Κομισιόν, υπογράμμισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα «πολύ καλό σημείο εκκίνησης και δεν γίνεται να πάμε κάτω από το επίπεδο αυτής της πρότασης».

Μακρόν: «Λάθος μήνυμα» αν δεν υπάρξει συμφωνία

Εξάλλου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν είπε στους ηγέτες της ΕΕ ότι είναι απαραίτητο να βρεθεί σύντομα και εντός του Ιουλίου μια συμφωνία για τη δημιουργία Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με Γάλλο αξιωματούχο, ο Μακρόν τόνισε ότι αν οι ηγέτες δεν συμφωνήσουν στο σχέδιο ανάκαμψης θα στείλουν «λάθος μήνυμα». Ο Γάλλος Πρόεδρος, τόνισε επίσης ότι η βοήθεια μέσω επιχορηγήσεων, ύψους 500 δις ευρώ, είναι πρώτη προτεραιότητα για τη Γαλλία, καθώς και για τη Γερμανία.

Αν δεν συμφωνήσετε για το σχέδιο αποκατάστασης θα στείλατε λάθος μήνυμα, είπε ο Macron, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο. Πρόσθεσε, δε, ότ, η Γαλλία θεωρεί «δυνατό» και «νόμιμο» να συνδέσει τις επιχορηγήσεις με τις εθνικές

Μέρκελ: Σημαντική μια συμφωνία το καλοκαίρι

Από την πλευρά της, η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, σε συνέντευξη που παραχώρησε μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης των ηγετών, δήλωσε ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης στα μέσα Ιουλίου. Τόνισε, ότι μια συμφωνία το καλοκαίρι είναι σημαντική, ώστε τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης να μπορούν να εκταμιευτούν γρήγορα. Όπως είπε η Γερμανίδα Καγκελάριος, κανείς δε διαφώνησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να εκδώσει ομόλογα για τη χρηματοδότηση του Ταμείου, ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία σχετικά με τη γαλλο-γερμανική πρόταση για τη χορήγηση επιχορηγήσεων σε κράτη που επλήγησαν σοβαρά από την κρίση του κοροναϊού. "Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα καταλήγαμε σε αποτέλεσμα σήμερα, αλλά θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις στα μέσα Ιουλίου", είπε και πρόσθεσε ότι «οι γέφυρες που πρέπει ακόμη να χτίσουμε είναι μεγάλες". Η Μέρκελ σημείωσε ότι χρήματα από το ταμείο ανάκτησης θα είναι διαθέσιμα στις αρχές του 2021 το νωρίτερο.