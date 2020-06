Κοινωνία

Φρίκη: Ανθρώπινα οστά σε σπίτι αδελφών στον Άγιο Δημήτριο – Αγνοείται ο πατέρας τους

Μακάβριο θέαμα σε διαμέρισμα. Προσήχθη ένα άτομο, αναζητείται ο αδερφός του. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν, το πρωί της Παρασκευής, αστυνομικοί που μετέβησαν σε σπίτι επί της οδού Πατρόκλου 12 στον Άγιο Δημήτριο, οι οποίοι κατά την διάρκεια έρευνας εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί, ανθρώπινα οστά και κρανίο.

Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα ζουν δύο αδέλφια ρακοσυλλέκτες, εκ των οποίων το ένα ήταν παρών κατά τη διάρκεια της έρευνας και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα. Κατά την διάρκεια της ανάκρισης, ο 58χρονος ανέφερε πως ο πατέρας τους, που διέμενε μαζί τους, αγνοείται. Το άτομο έχει συλληφθεί για απόπειρα εμπρησμού. Ο δεύτερος αναζητείται.

Πλέον οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα οστά να ανήκουν στον πατέρα των ρακοσυλλεκτών που αγνοείται κατά δήλωση του ενός αδερφού, καθώς ο δεύτερος αναζητείται.

Ιατροδικαστής επιβεβαίωσε πως πρόκειται για ανθρώπινα οστά τα οποία μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία προς περαιτέρω εξέταση ενώ ο 58χρονος μεταφέρθηκε σε ψυχιατρικό κατάστημα.