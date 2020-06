Αθλητικά

Super League: Νέος πρόεδρος ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης

Απορρίφθηκε το αίτημα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για αναβολή των αρχαιρεσιών. Πως ψήφισαν οι ομάδες. Οι πρώτες δηλώσεις του Μπουτσικάρη.

Ο Λεωνίδας Μπουτσικάρης εξελέγη πρόεδρος της Super League, διαδεχόμενος τον Μηνά Λυσάνδρου, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Αναπληρώτρια πρόεδρος εξελέγη η Κάτια Κοξένογλου.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έλαβε οκτώ ψήφους από Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ξάνθη, Παναιτωλικό, Βόλο, ΟΦΗ και Λαμία, ενώ ο ανθυποψήφιός του, Αλέξης Κούγιας, πήρε πέντε ψήφους (ΑΕΛ, Ολυμπιακός, Αρης, Πανιώνιος και Ατρόμητος). Λευκό ψήφισε ο Αστέρας Τρίπολης.

Νωρίτερα και με σχεδόν πανομοιότυπο αποτέλεσμα (8-6, καθώς ο Αστέρας στην περίπτωση αυτή συντάχθηκε με τους «πέντε»), απορρίφθηκε το αίτημα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για αναβολή των αρχαιρεσιών.

Μπουτσικάρης: Να αφήσουμε πίσω μας την τοξικότητα

Πολύ λιτός ήταν στις πρώτες του τοποθετήσεις, ο νέος πρόεδρος της Super League, Λεωνίδας Μπουτσικάρης, υπογραμμίζοντας εξερχόμενος των γραφείων του συνεταιρισμού, πως αυτό που προέχει είναι «να αφήσουμε πίσω μας τις συλλογικές αντιπαραθέσεις, την τοξικότητα και με κοινή προσπάθεια να κάνουμε βήματα μπροστά».

Και κατέληξε λέγοντας: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες για την διαδικασία και τον απερχόμενο πρόεδρο. Στη θητεία του έγιναν πολλά πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρέλαβε μια άλλη Super League και μια τελείως άλλη κατάσταση μας παραδίδει».

Ο ηττημένος της εκλογικής διαδικασίας, Αλέξης Κούγιας, που είχε έντονο φραστικό επεισόδιο με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο, λίγο μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών, κατά την έξοδό του από τα γραφεία της Λίγκας, ήταν πολύ αιχμηρός. Κι εξαπέλυσε «βέλη» κατά του Ιβάν Σαββίδη, του ΠΑΟΚ και του Γιάννη Αλαφούζου.

«Είναι από τις χειρότερες μέρες για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ντρέπομαι για την στάση του ΟΦΗ. Εμένα με ψήφισαν πραγματικοί ιδιοκτήτες και όχι παράγοντες ομάδων. Ξέρουμε ότι η Ξάνθη ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη. Είχα ένα επεισόδιο με τον κύριο Αλαφούζο που θέλει να πουλήσει μετοχές του ΣΚΑΙ στον κύριο Σαββίδη και να του δώσει το μάνατζμεντ του OPEN. Αυτή η περίεργη συμμαχία Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα καταρρεύσει στο πρώτο πέναλτι. Σε έναν μήνα μπορεί να έχουμε ξανά εκλογές με τις ομάδες που μπορεί να υποβιβαστούν και με αυτές που θα ανέβουν και είναι πιθανόν να είμαι εγώ πρόεδρος», είπε.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Super League, Μηνάς Λυσάνδρου, τόνισε από την πλευρά του: «Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στον νέο πρόεδρο. Είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος κι ένας πολύ έξυπνος και ικανός άνθρωπος και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχει πολλά. Όταν είχα αναλάβει είχε πει ότι στόχος είναι η ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Σκοπός μου ήταν αυτό που θα παραδώσω να είναι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Θέλω να πιστεύω ότι τα καταφέραμε και ελπίζω ότι η επόμενη μέρα θα είναι εξίσου καλή, ίσως και καλύτερη με τις βάσεις που βάλαμε. Μέσα από την καρδιά μου, καλή τύχη και καλή δύναμη στον νέο πρόεδρο».