Κοινωνία

Έρχονται αλλαγές στην επιμέλεια των παιδιών μετά το διαζύγιο

Ρύθμιση υπέρ της συνεπιμέλειας των παιδιών διαζευγμένων γονέων και «φρένο» στην απαλλαγή προστίμων για λαθρέμπορους και φοροφυγάδες προανήγγειλε ο Κώστας Τσιάρας.

Νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίζει τη φυσική παρουσία και των δύο διαζευγμένων γονέων στο μεγάλωμα των παιδιών τους προανήγγειλε για το ερχόμενο φθινόπωρο ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, τοποθετούμενος επί του νομοσχεδίου για το "Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο", η επεξεργασία του οποίου άρχισε το απόγευμα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Απαντώντας σε παρέμβαση του προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Μ. Χαρακόπουλου, ο οποίος έθεσε το θέμα της συνεπιμέλειας των παιδιών χωρισμένων γονιών, σημείωσε ότι από τον περασμένο Μάρτιο έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή που επεξεργάζεται αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως η εργαλειοποίηση των παιδιών, κατά τη διένεξη των γονέων, που αποφασίζουν να μην συνεχίσουν την κοινή ζωή τους είπε ο κ. Τσιάρας σημειώνοντας ότι "αρχές φθινοπώρου" θα είμαστε έτοιμοι να νομοθετήσουμε με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών. Όπως παρατήρησε, όλες οι επιστημονικές αναλύσεις διεθνώς, δείχνουν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη φυσική παρουσία και των δύο γονέων, καταφέρνουν να επιβιώνουν καλύτερα, να προσαρμόζονται καλύτερα στις συνθήκες και τις δυσκολίες της ζωής, να καταφέρνουν περισσότερα πράγματα. Χρέος της Πολιτείας είναι να νομοθετήσει σε αυτή την κατεύθυνση είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας ενημέρωσε την κοινοβουλευτική επιτροπή ότι θα καταθέσει, έως την επόμενη συνεδρίαση (ακρόασης φορέων), τροπολογία για το "πάγωμα" των ποινικών δικαστηρίων υποθέσεων λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, μέχρι να εκδικαστούν οι ίδιες υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια.

Στόχος της τροπολογίας είναι να μην αποφεύγουν οι λαθρέμποροι και φοροφυγάδες τα διοικητικά πρόστιμα, τα οποία δεν μπορούσαν να τους επιβληθούν, αφού είχαν ήδη καταδικαστεί ή απαλλαχθεί στα ποινικά δικαστήρια.-