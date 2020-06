Κοινωνία

Νουλέζας στον ΑΝΤ1: Αστήρικτο σενάριο το κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας στην υπόθεση της 10χρονης (βίντεο)

"Η 33χρονη αγαπούσε την μικρή, γι’ αυτό την πήρε μαζί της", δήλωσε ο συνήγορος της, ο οποίος αποκαλύπτει τι υποστηρίζει η εντολέας του για την υπόθεση.