Υγεία - Περιβάλλον

SOS από τον ΠΟΥ: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού

«Καμπανάκι» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την χαλάρωση των μέτρων. «Ο κόσμος εισήλθε σε επικίνδυνη φάση».

Ο κόσμος εισήλθε σε "επικίνδυνη φάση" καθώς ανοίγουν ξανά οι χώρες που είχαν εφαρμόσει μέτρα καραντίνας ή περιορισμούς στις μετακινήσεις, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

"Ο κόσμος εισήλθε σε μια νέα και επικίνδυνη φάση. Πολλοί άνθρωποι έχουν προφανώς κουραστεί να μένουν μέσα στο σπίτι τους. Οι χώρες θέλουν να ξανανοίξουν την κοινωνία τους και την οικονομία τους", δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.

"Ωστόσο ο ιός συνεχίζει να μεταδίδεται γρήγορα, παραμένει θανατηφόρος και η πλειοψηφία των ανθρώπων παραμένει εκτεθειμένη", πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι ο ΟΗΕ κατέγραψε χθες, Πέμπτη, περισσότερα από 150.000 νέα κρούσματα, έναν αριθμό ρεκόρ για μια μόνο ημέρα από την έναρξη της πανδημίας.

Σχεδόν το ήμισυ των κρουσμάτων καταγράφηκε στην αμερικανική ήπειρο και η πανδημία συνεχίζει να μεταδίδεται επίσης στη νότια Ασία και στη Μέση Ανατολή.

"Καλούμε κάθε χώρα και κάθε πολίτη να βρίσκεται στη μέγιστη επαγρύπνηση. Συνεχίστε να τηρείτε τις αποστάσεις σας, μείνετε στο σπίτι αν αισθάνεστε αδιαθεσία, συνεχίστε να καλύπτετε τη μύτη και το στόμα σας όταν βήχετε, φορέστε μάσκα μόλις κριθεί απαραίτητο, συνεχίστε να πλένετε τα χέρια σας, επέμεινε ο Τέντρος.