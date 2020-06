Πολιτική

Μήνυμα Σακελλαροπούλου προς τα κορίτσια στην Παιδόπολη “Αγία Βαρβάρα” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στη γιορτή που διοργάνωσαν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής και εθελοντές.

Με ανάρτησή της στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη χαρά της, γιατί συμμετείχε στη γιορτή που διοργάνωσαν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής και οι εθελοντές του «Mum Social Club» για τα 24 κορίτσια της Παιδόπολης «Αγία Βαρβάρα» στη Νέα Σμύρνη.





Μάλιστα, σημείωσε, ότι μοιράστηκε με τις κοπέλες τα σχέδιά τους και τις ενθάρρυνε να κυνηγήσουν τους στόχους τους.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευε η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου.