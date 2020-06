Κοινωνία

Σάλος για φροντιστήριο που "δινει εξετάσεις" online στην θέση των φοιτητών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρωγμές για το αδιάβλητο των εξετάσεων στα ΑΕΙ, από τις υπηρεσίες του εκπαιδευτικού φορέα. Παρέμβαση Εισαγγελέα ζήτησε το Υπ. Παιδείας.

Μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε την Παρασκευή ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για τα θέματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βασίλης Διγαλάκης.

Ο κ. Διγαλάκης ζητά την διερεύνηση τυχόν ευθυνών από τις ενέργειες φορέα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης ως προς την παροχή υπηρεσιών προς φοιτητές των πανεπιστημίων, οι οποίες παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων των Α.Ε.Ι..

Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, η μηνυτήρια αναφορά «κατατέθηκε άμεσα» μετά από σημερινό δημοσίευμα ιστοσελίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι ιδιωτικός φορέας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, εκμεταλλευόμενος τα θεσπισμένα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., προωθεί και προβάλλει παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές των πανεπιστημίων, που αφορούν στην επίλυση των θεμάτων που τίθενται προς τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης μαθημάτων με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων, επιδιώκοντας να παραβιάσει με αυτόν τον τρόπο το αδιάβλητο των εξετάσεων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι.