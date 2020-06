Υγεία - Περιβάλλον

Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο Παίδων “Αγία Σοφία”: με ταχείς ρυθμούς η σταδιακή επαναφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Νοσοκομείο για τις επεμβάσεις που έχουν γινει από τις 10 Ιουνίου και τον προγραμματισμό μέχρι το τέλος του μηνός.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Νοσοκομείου, «Ως προς την υλοποίηση της επαναλειτουργίας του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου, στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», γνωστοποιούνται τα εξής:

1.Για το χρονικό διάστημα από τις 10 έως 18 Ιουνίου 2020 στο Ειδικό Κέντρο Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.), πραγματοποιήθηκαν:

Τρεις (3) επεμβατικοί καθετηριασμοί σε παιδιά ηλικίας 2 ετών (άρρεν), 15 ετών (θήλυ), 7 ετών (θήλυ) κατά το διάστημα (10-16/06/2020)

Ένας (1) διαγνωστικός καθετηριασμός, σε παιδί 8 ετών (άρρεν), την 18/06/2020.

2.Μέχρι τέλος του μηνός Ιουνίου έχουν προγραμματισθεί να πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) επεμβατικοί – διαγνωστικοί καθετηριασμοί. (ήτοι: οι δύο (2) στις 23-06-2020 σε δύο βρέφη 3 και 10 μηνών και για τους άλλους δύο (2) μετά την επιλογή των περιστατικών).

3. Την προσεχή εβδομάδα (22-26/6-2020) έχει προγραμματισθεί καρδιοχειρουργική επέμβαση σύγκλισης αρτηριακού πόρου σε νεογνό 23 ημερών και στις 02/07/2020 καρδιοχειρουργική επέμβαση με εξωσωματική κυκλοφορία, παιδιού ηλικίας 9 ετών.

4. Η λειτουργία του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. επανέρχεται με γρήγορους ρυθμούς».