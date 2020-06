Κοινωνία

Δολοφονία Σούζαν Ίτον: Μετανιωμένος εμφανίζεται ο δολοφόνος

Την δική του εκδοχή δίνει ο 27χρονος με αφορμή την ανακοίνωση της οικογένειας της άτυχης βιολόγου. Τι ζητά τώρα, σύμφωνα με τον συνήγορό του.

Tη δική του εκδοχή με αφορμή την ανακοίνωση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας εκ μέρους της οικογένειας της βιολόγου Σούζαν Ίτον που δολοφονήθηκε πριν από ένα χρόνο στα Χανιά, παρουσιάζει στην ΚΡΗΤΗ TV ο συνήγορος υπεράσπισης του 27χρονου φερόμενου ως δολοφόνου, ο οποίος μίλησε κυρίως για τις κατηγορίες που βαρύνουν τον εντολέα του, αλλά και για την ψυχιατρική έκθεση που συντάχθηκε.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παντελής Ζέλιος, τα στοιχεία της δικογραφίας, θα αξιολογηθούν από το ποινικό δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση, ενώ κάποια αντικρουόμενα, όπως είπε, ζητήματα θα πρέπει να ξεκαθαριστούν στο ακροατήριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εντολέας του φέρεται μετανιωμένος για το κακό που προξένησε, ενώ εκείνο που ζητά είναι να δικαστεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, αμφισβητώντας το αδίκημα του βιασμού που επίσης του καταλογίζεται.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας της Σούζαν Ίτον, που χαρακτηρίζουν τον φερόμενο ως δράστη ψυχρό και κυνικό χωρίς ψυχοπαθολόγια, ο συνήγορος υπεράσπισης του 27χρονου Χανιώτη, εμφανίζει τον πελάτη ως μετανιωμένο για το κακό που προξένησε στην άτυχη Αμερικανίδα βιολόγο, η οποία βρήκε τραγικό τέλος στα χέρια του.

Ο Παντελής Ζέλιος μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV επισημαίνει πως αυτό που ζητά ο εντολέας του είναι να αποδοθούν τα πραγματικά γεγονότα, ξεκαθαρίζοντας πως ο 27χρονος δεν αρνείται την ανθρωποκτονία, αλλά τον βιασμό.

Ο Χανιώτης δικηγόρος μίλησε επίσης και για κάποια αντικρουόμενα, όπως είπε, ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου που θα εκδικάσει την υπόθεση, ενώ αναφερόμενος στην ψυχιατρική έκθεση που συντάχθηκε, τόνισε πως χρήζει περαιτέρω μελέτης.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας που μόλις ολοκληρώθηκε για το άγριο έγκλημα της βιολόγου τον Ιούλιο του 2019 στα Χανιά, φέρεται να κατέθεσαν και άλλες γυναίκες, που ήταν υποψήφια θύματα του 27χρονου.

Πάντως, στην παρούσα χρονική στιγμή και οι δύο πλευρές βρίσκονται εν αναμονή της έκδοσης του σχετικού βουλεύματος από τις δικαστικές αρχές Χανίων, καθώς του προσδιορισμού της έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας, δεδομένου ότι το 18μηνο της προσωρινής κράτησης του 27χρονου, εκπνέει τον ερχόμενο Ιανουάριο. Ωστόσο, επιθυμία της οικογένειας το θύματος είναι να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία.

