Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο τα κρούσματα!

Για ακόμη μια μέρα οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.200 καθώς η Βραζιλία πληρώνει το δεύτερο βαρύτερο «φόρο αίματος» στον πλανήτη.

Η Βραζιλία ξεπέρασε χθες Παρασκευή συνολικά το 1 εκατομμύριο κρούσματα του κορονοϊού με τους θανάτους να φτάνουν σχεδόν τις 50.000, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Με βάση τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, καταγράφηκαν 1.206 νέοι θάνατοι εξαιτίας της Covid-19 σε 24 ώρες, με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει τους 48.954 νεκρούς.Το σύνολο των κρουσμάτων ανέρχεται πλέον σε 1.032.913.

Πρόκειται για τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων και κρουσμάτων στον πλανήτη, πίσω μόνο από αυτόν των ΗΠΑ.