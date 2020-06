Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: μειώνεται σταθερά ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων

Την ίδια στιγμή όμως εκατοντάδες νέα κρούσματα προστίθενται καθημερινά στον απολογισμό της πανδημίας.

Ακόμη 11 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους εξαιτίας του κορονοϊού στη Γερμανία, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας Covid-19 στη χώρα ανέρχεται πλέον στους 8.883 νεκρούς.

Παράλληλα το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί ανέβηκε στους 189.135 καθώς το ίδιο χρονικό διάστημα επιβεβαιώθηκαν 601 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.