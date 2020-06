Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός “καλπάζει” στο Μεξικό

Ακόμη 647 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε πάνω από 20.000.

Τους 20.000 ξεπέρασαν οι θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού στο Μεξικό, μετά τα 647 νέα θύματα που κατέγραψε χθες Παρασκευή το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το σύνολο των θανάτων στο Μεξικό ανέρχεται πλέον σε 20.394.

Παράλληλα, 5.030 νέες επιβεβαιωμένες μολύνσεις μέσα σε 24 ώρες ανέβασαν σε 170.485 τον συνολικό αριθμό αυτών.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πιθανότατα κατά πολύ μεγαλύτερος από τις περιπτώσεις που έχουν καταγράψει οι κρατικές αρχές.