Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: έξαρση κρουσμάτων σε δεκάδες πολιτείες

Το επίκεντρο της πανδημίας έχει μεταφερθεί πλέον από τη Νέα Υόρκη στα δυτικά της χώρας.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν ακόμη 705 θάνατοι εξαιτίας της Covid-19 τις 24 ώρες ως τις 20:30 χθες Παρασκευή (τοπική ώρα, 03:30 σήμερα Σάββατο ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Πρόκειται για την ένατη συνεχόμενη ημέρα που ο ημερήσιος απολογισμός μένει κάτω από τους χίλιους νεκρούς, ωστόσο οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα παγκοσμίως εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, με πάνω από 119.000 νεκρούς εξαιτίας της Covid-19 και σχεδόν 2,2 εκατομμύρια κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε όλη την επικράτειά της.

Καταγράφεται έξαρση των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε περίπου είκοσι αμερικανικές Πολιτείες. Η επιδημία έχει μεταφερθεί από τη Νέα Υόρκη και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας προς μια φαρδιά ζώνη από τον νότο προς τη δύση.

Η Πολιτεία της Φλόριντα κατέγραψε χθες νέο ρεκόρ κρουσμάτων με σχεδόν 3.822 μολύνσεις μέσα σε 24 ώρες, αριθμό που υποβάθμισε ο κυβερνήτη της Πολιτείας, διαβεβαιώνοντας ότι οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί νέοι.

Οι φόβοι για μια νέα έξαρση της νόσου εγείρονται εξαιτίας των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα επί εβδομάδες και την επανέναρξη των προεκλογικών εκστρατειών του Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις οποίες θα γίνει σήμερα Σάββατο στην Οκλαχόμα.