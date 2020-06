Ζώδια

Ζώδια: πως αντιδρούν στην ερωτική απογοήτευση

Είναι κι αυτές οι στιγμές που τα πράγματα στραβώνουν και πέφτουμε… στα πατώματα. Ή μήπως όχι;

Έρωτας είναι η αιτία! Και όταν πετάμε στα ουράνια, σίγουροι ότι βρήκαμε τον άνθρωπο της ζωής μας, και όταν πέφτουμε στα πατώματα σίγουροι ότι τον χωρισμό που μας ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία δεν θα τον ξεπεράσουμε ποτέ.. Γιατί καλά να παίρνεις εσύ την απόφαση για χωρισμό.. Αν όμως την πήρε ο άλλος και εσύ μένεις πίσω να διαχειριστείς τον πόνο και την απογοήτευση τι κάνεις; Ας μην μιλήσουμε για την περίπτωση που ο έρωτας είναι αδιέξοδος και αντί να είναι δύο τα πρόσωπα της σχέσης είναι.. τρία.. Εκεί να δεις νταλκάς.. Ή όταν θέλεις κάποιον και εκείνος δεν σε θέλει..

Οι αιτίες λοιπόν αρκετές για να ζήσεις μια ερωτική απογοήτευση σε όλο της το μεγαλείο! Το θέμα πως περνάνε αυτή την ζόρικη κατάσταση τα ζώδια. Γιατί αλλιώς θα αντιδράσει ένας αξιοπρεπής Αιγόκερως, αλλιώς ένας ευέξαπτος Κριός και αλλιώς ένας ανέμελος Τοξότης!

Ιδού λοιπόν η άποψη της Αστρολογίας για το πώς αντιμετωπίζουν τα ζώδια την ερωτική απογοήτευση! (Με την απαραίτητη δόση χιούμορ βέβαια..)

ΚΡΙΟΣ

Όταν πληγωθεί το «εγώ» του Κριού, τότε έχει μεγάλους ερωτικούς νταλκάδες. Πώς μπορεί όμως να συμβεί αυτό; Μπορεί να είχε «σιγουράκι» έναν έρωτα που βίωνε με έναν άνθρωπο και να θεωρούσε ότι έδεσε τον γάιδαρό του, μέχρι που ήρθε η στιγμή που έφαγε τα μούτρα του και προσγειώθηκε στην πραγματικότητα! Οι περισσότεροι ερωτικοί νταλκάδες ενός Κριού οφείλονται στο γεγονός ότι ο σύντροφος που ο ίδιος απομάκρυνε, προχώρησε τη ζωή του! Είναι πολύ βαρύ για έναν Κριό να παραδεχτεί ακόμα και στον ίδιο του τον εαυτό, ότι δεν περνάει πλέον η… μπογιά του στο άτομο που κάποτε τον παρακαλούσε! Τι κάνει ένας Κριός όταν έχει ερωτικό νταλκά; Βρίζει, φωνάζει και επιπλέον, προσπαθεί να ξεγελάσει όλους τους φίλους και τους γνωστούς, δείχνοντας πως αυτός περνάει τέλεια και ότι πλέον το έχει ξεπεράσει…

ΤΑΥΡΟΣ

Ένας Ταύρος μπορεί να περάσει ερωτικό νταλκά, για πολλούς και διάφορους λόγους. Η ουσία όμως είναι μία: Είναι πολύ βαρύ για έναν Ταύρο να νιώσει ότι δεν έχει συναισθηματική σταθερότητα και ασφάλεια με το άτομο που νιώθει ερωτευμένος. Η ζήλια είναι ο πιο σπουδαίος λόγος για να κάνει τον Ταύρο να βρεθεί σε νταλκά. Η σκέψη ότι το άτομο που τόσο πολύ ποθεί και λαχταρά, βρίσκεται στα χέρια κάποιου άλλου ανθρώπου, του γίνεται εμμονή και τρώει τα λυσσιακά του! Αν η σκέψη αυτή, επιβεβαιωθεί κιόλας, τότε έχουμε πρόβλημα… Ο Ταύρος θα κλειστεί στο σπίτι, δεν θα θέλει να δει κανέναν, θα το ρίξει στο φαγητό και στην τηλεόραση, μέχρι να μην του κουμπώνουν τα παντελόνια, για να έρθει η ώρα να πάρει την απόφαση να βάλει επιτέλους τέλος!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Μπορεί να έχουμε πει ότι ο Δίδυμος είναι πολύ ανάλαφρος και προοδευτικός στα ερωτικά του, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες στιγμές δεν την πατάει και άσχημα. Το καλό είναι ότι οι ερωτικοί νταλκάδες δεν του κρατούν για πολύ… Ο Δίδυμος θα φάει τρελό κόλλημα στα ερωτικά του, αν μπλεχτεί με ένα άτομο που του κάνει τη ζωή δύσκολη, που δεν του δίνει στο πιάτο όλα όσα ο ίδιος ζητά. Επειδή γενικότερα του αρέσουν τα δύσκολα και εμπλέκεται σε μπερδεμένους έρωτες, θα του τύχει αρκετές στιγμές στη ζωή του να έχει βαρύ νταλκά, για ένα άτομο που ο ίδιος έχει ερωτευτεί, αλλά το άτομο αυτό ήδη έχει κάποιον άλλον σταθερό δεσμό στη ζωή του! Πώς καταλαβαίνεις ότι ο Δίδυμος περνά ερωτικό νταλκά; Το ρίχνει στις κραιπάλες, στα ξενύχτια και φλερτάρει συνέχεια, προκειμένου να ξεχαστεί. Άλλωστε, είναι της άποψης πως “ο έρωτας με έρωτα περνάει”

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

«Μη μου μιλάτε αφήστε με μόνο μου, εγώ παρέα θα κάνω με τον πόνο μου…» τραγουδά ένας Καρκίνος, ενώ βρίσκεται σε ερωτικό νταλκά! Δεν είναι και τόσο περίεργο να δεις έναν Καρκίνο να κλαίει και να χτυπιέται για έναν έρωτα που έληξε άδοξα, ενώ επένδυε σε αυτόν! Ο λόγος που περνά τις περισσότερες φορές «νταλκά» είναι επειδή υπήρξε κάποιο δραματικό τέλος σε μία σχέση του, ή πολύ απλά γιατί ερωτεύτηκε το λάθος άνθρωπο. Σε μία τέτοια περίπτωση λοιπόν ο Καρκίνος θέλει τον χρόνο του για να το ξεπεράσει. Θα είναι κλεισμένος χαζεύοντας φωτογραφίες, ακούγοντας τραγούδια και βλέποντας ενθύμια. Τη μία στιγμή μπορεί να εκλιπαρεί για μία επανασύνδεση και την άλλη στιγμή ρίχνει ευθύνες στον εαυτό του για όλες τις θυσίες που έκανε και ορκίζεται ότι δεν θα επαναλάβει το ίδιο λάθος. Έλα όμως που, μόλις χτυπήσει το τηλέφωνο και πάλι, οι νταλκάδες γρήγορα θα φύγουν και ο Καρκίνος θα είναι ξανά και ξανά μεσ’ στα… σορόπια!

ΛΕΩΝ

«Τα ‘δωσα όλα και έμεινα στο άσσο, έτσι θέλησα να σου εκφράσω πως την μέρα που θα φύγεις θα καταστραφώ»… αυτά λέει ο Λέων, ενώ βρίσκεται σε ερωτικό νταλκά! Εντάξει, μην τον πολυπιστέψεις κιόλας, δεν υποκρίνεται ούτε λέει ψέματα, αλλά είναι στη φύση του να είναι υπερβολικός και να μεγαλοποιεί τα συναισθήματά του! Ο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο περνά ένας Λέων ερωτικό νταλκά, είναι επειδή πήρε ή ένιωσε ότι πήρε απόρριψη. Αυτή είναι μία σπουδαία αιτία, που τον κάνει να πεισμώνει και να ζει το δράμα του σε όλο του το μεγαλείο. Τι κάνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις; Αρχικά θα είναι σαν πρωταγωνιστεί σε δραματική ταινία, δεν θα θέλει να βγει, δεν θα θέλει να διασκεδάσει και θα νιώθει πως ήρθε το τέλος. Στη συνέχεια όμως, αρχίζει να βλέπει πεισματικά την όλη κατάσταση, ντύνεται, στολίζεται, βγαίνει και γνωρίζει νέους ανθρώπους, προσπαθώντας να πείσει και τον ίδιο του τον εαυτό ότι «Ναι, περνώ και μόνος μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά»!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ΄

«Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ», τραγουδά ο Παρθένος όταν είναι σε ερωτικό νταλκά! Μην περιμένεις να τον δεις να σέρνεται για έναν έρωτα που έληξε άδοξα, δεν θα το κάνει, όσο και να στεναχωριέται! Όταν περνά ερωτικό νταλκά, δεν έχει όρεξη για πολλές κουβέντες, κλείνεται στον εαυτό του και το ρίχνει στη δουλειά για να ξεχαστεί. Αν τον ρωτήσεις τι έχει, τι έγινε, γιατί είναι έτσι, θα αρχίσει να σου αναλύει και να σου εξηγεί την κατάσταση, δίνοντας ένα κάρο επιχειρήματα για να πείσει και τον εαυτό του ότι αυτό που έγινε ήταν για καλό! Η πιο συνηθισμένη αιτία για την οποία περνά ερωτικό νταλκά ένας Παρθένος, είναι επειδή διαψεύστηκαν τα σχέδιά του σχετικά με την εξέλιξη μίας ερωτικής ιστορίας, δηλαδή έπεσε έξω σε όσα πίστευε για το “πρόσωπο”. Σε αυτή την περίπτωση του πέφτει αρκετά βαρύ και ο νταλκάς γίνεται ασήκωτος.

ΖΥΓΟΣ

«Μετά από εσένα το χάος, μετά από εσένα το τίποτα, μετά από εσένα δεν ζω, δεν αναπνέω…» λέει ένας Ζυγός, όταν είναι σε ερωτικό νταλκά! Πραγματικά νιώθει ότι ήρθε το τέλος, τρομάζει στην ιδέα ότι θα μείνει μόνος του και στην ουσία αυτό είναι που τον καίει, το γεγονός ότι δεν θα έχει πλέον στο πλάι του έναν έρωτα να τον συντροφεύει! Ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο ο Ζυγός περνά ερωτικό νταλκά, είναι γιατί η σχέση του έφτασε σε ένα σημείο, που να είναι εντελώς μπερδεμένη. Ο ίδιος τις περισσότερες φορές αδυνατεί να δει τα «σκούρα» σημεία σε μία σχέση, έτσι όταν έρχεται η ώρα του χωρισμού δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του, πώς και γιατί έγιναν τα πράγματα έτσι… Όταν περνά από ερωτικό νταλκά, ακούει τραγούδια από το πρωί ως το βράδυ, γράφει στιχάκια, ξεκινά τις αφιερώσεις, κλαίει ακούγοντας ένα τραγούδι που του θυμίζει τα όσα πέρασε και φυσικά πηγαίνει πρώτο τραπέζι πίστα στα μπουζούκια για να ξεδώσει! Ωστόσο, μην σε θορυβήσει η συμπεριφορά του αυτή, γιατί ο Ζυγός είναι από τους πρώτους που θα ξανασηκωθεί μετά από μία ερωτική απογοήτευση, αφού η βασική του ανάγκη είναι το φλερτ αλλά και η συντροφικότητα. Μετά λοιπόν από μία σύντομη κλάψα για έναν έρωτα που έλαβε τέλος, θα βρει κάτι νέο να ασχοληθεί, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του στο ράφι!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

«Για να σε εκδικηθώ, πετάω ενθύμια και δώρα…»,αυτή ακριβώς είναι η αντίδραση ενός Σκορπιού, όταν περνά ερωτικό νταλκά! Ο Σκορπιός βιώνει τον ερωτικό νταλκά σαν προδοσία ή σαν εξαπάτηση. Ακόμα και αν δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη που να του επιβεβαιώνει ότι προδόθηκε ή ότι εξαπατήθηκε, αυτός θα πλάσει στο μυαλό του την κατάσταση με τέτοιο τρόπο, που θα πιστεύει ότι πράγματι υπάρχει κάποιο παρασκήνιο το οποίο πρέπει να ξεσκεπάσει! Η ζήλια του και η ανάγκη του να έχει αυτό που θέλει εδώ και τώρα, τον κάνουν όταν βρίσκεται σε ερωτικό νταλκά να σκαρφίζεται πόσα τερτίπια προκειμένου να πάρει και πάλι το αίμα του πίσω! Τις περισσότερες φορές θα θελήσει να πάρει εκδίκηση, διαδίδοντας ότι ερωτεύτηκε σφόδρα ένα νέο πρόσωπο και ζει πλέον τον έναν και μοναδικό έρωτα της ζωής του. Μην τον πιστέψεις, γιατί αυτές είναι οι τσαχπινιές ενός Σκορπιού, ο οποίος βιώνει ερωτικό νταλκά!

ΤΟΞΟΤΗΣ

«Θα φύγω μακριά, για να σωθώ από εσένα, θα φύγω μακριά με πλοία και με τρένα»… Ο Τοξότης, όταν έχει ερωτικό νταλκά, θέλει να πάρει τα βουνά, να εξαφανιστεί, να μείνει μόνος του, να σκεφτεί και να δει τελικά τι ήταν αυτό που έφταιξε, γιατί εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Δεν θα τον δεις να κλαίει και να παρακαλεί, απλά θα είναι εξαφανισμένος από τις καθημερινές του συνήθειες και παρέες… Δεν θα σηκώνει τηλέφωνα, δεν θα απαντά σε μηνύματα και φυσικά, θα κάνεις λίγο καιρό να τον δεις. Ο λόγος που θα συμβεί αυτό, είναι απλά γιατί δεν θέλει να κουβεντιάζει γι’ αυτό το θέμα και επιπλέον, είναι αρκετά εγωιστής για να παραδεχτεί ότι όντως πονάει! Ο λόγος που περνά ερωτικό νταλκά ένας Τοξότης, είναι επειδή έχει εμπλακεί σε μία ερωτική σχέση, που είναι τόσο μπερδεμένη και δύσκολη, που πλέον δεν μπορεί να βαδίσει και να εξελιχθεί όπως υπολόγιζε! Ωστόσο, δεν θα κάτσει να σκάσει κιόλας… στην πορεία, μέσα από την κοινωνική του ζωή και από τις παρέες του, σύντομα θα ξεχαστεί!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Σαν να έχει βαρύ πένθος είναι ένας Αιγόκερως, που περνά ερωτικό νταλκά… μην σου πω ότι φοράει και μαύρα, γιατί βιώνει την κατάσταση σαν να είναι ένας θάνατος! Τα λόγια του είναι φτωχά και μαζεμένα, η όρεξή του μειωμένη και στην ουσία αυτό που κάνει είναι να απομονώνεται, να σκέφτεται και να μην κουβεντιάζει με κανέναν το γεγονός. Τις περισσότερες φορές, θα κρατήσει κρυφό τον ερωτικό του νταλκά από τους φίλους ή την οικογένειά του και μπορεί να λέει κιόλας «Όλα είναι μια χαρά», απλά και μόνο γιατί δεν θέλει να παραδεχτεί ότι κάτι έγινε λάθος και στράβωσε. Θα το ρίξει στη δουλειά, θα αλλάξει τους στόχους και τις προτεραιότητές του και φυσικά, θα κλείσει με λουκέτο την καρδιά του, προκειμένου να την προφυλάξει από νέες πληγές! Ο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο ένας Αιγόκερως περνά ερωτικό νταλκά, είναι ότι ο άνθρωπος για τον οποίο είναι ερωτευμένος δεν πληροί τις προδιαγραφές για να τον κάνει ευτυχισμένο!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

«Εγώ τα σπάω, εγώ πληρώνω, δεν δίνω λόγο σε κανέναν, για τη ζωή μου λυπάμαι μόνο, που την χαράμισα με σένα…», λέει ένας Υδροχόος, όταν περνά ερωτικό νταλκά! Ο Υδροχόος μπορεί να σε εκπλήξει με τη στάση του, όταν βρίσκεται σε φάση ερωτικής απογοήτευσης. Η συμπεριφορά του και τα συναισθήματά του έχουν τόσες εναλλαγές και σκαμπανεβάσματα, που την μία μπορεί να τον δεις να γελάει νευρικά, να βγαίνει, να φλερτάρει και την άλλη στιγμή να θέλει να τα γκρεμίσει όλα στο πέρασμά του και να τρέχει μες στη νύχτα, για να ζητήσει εξηγήσεις από το άτομο με το οποίο χώρισε! Τα “έρχομαι – φεύγω”, “είμαστε μαζί – δεν είμαστε” και γενικότερα το αβέβαιο κλίμα που αφήνει να αιωρείται στην αισθηματική του ζωή, είναι οι συνηθισμένοι λόγοι που τον εγκαταλείπουν και στην συνέχεια ο ίδιος βρίσκεται σε ερωτικό νταλκά.

ΙΧΘΥΕΣ

Και κλάαααμα ο Ιχθύς, ρε παιδάκι μου… σαν να έφτασε η συντέλεια του κόσμου, σαν να καταστράφηκαν όλα γύρω του και στο πλάι του έχει μόνιμο σύντροφο τα χαρτομάντιλά του, λέγοντας «Θα γυρίσει το ξέρω, αφού με αγαπά…»! Ένας Ιχθύς όταν είναι σε ερωτικό νταλκά, τα βλέπει όλα μαύρα, στη συνέχεια όμως περνά μία φάση που δεν θέλει να πιστέψει ούτε να παραδεχτεί πως έφτασε το τέλος, με αποτέλεσμα να στήνει σενάρια στο μυαλό του και να πιστεύει ότι όλα αυτά που ζει είναι ένα κακό όνειρο και ότι όλα θα φτιάξουν, όλα θα αλλάξουν! Μην ανησυχήσεις αν τον δεις σε παραλογισμούς για έναν έρωτα που έληξε άδοξα… ο Ιχθύς μπορεί τη μία μέρα να κλαίγεται και να χτυπιέται από ερωτικό νταλκά και την επόμενη μέρα μπορεί και να ερωτευτεί ένα νέο πρόσωπο!

