Τραγικός επίλογος για αγνοούμενο κωπηλάτη

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον νεαρό άνδρα.

Τραγικός ήταν ο επίλογος στην υπόθεση του αγνοούμενου κωπηλάτη στον Θερμαϊκό Κόλπο, στο ύψος των Νέων Επιβατών, στη Θεσσαλονίκη.

Ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 25 - 30 ετών, εντοπίστηκε νεκρός, στη θαλάσσια περιοχή των Νέων Επιβατών από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Η σορός του ανασύρθηκε γύρω στις 6 το πρωί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ξεκίνησαν χθες το βράδυ γύρω στις 21:30, όταν μία γυναίκα κάλεσε την Λιμενική Αρχή Μηχανιώνας και ενημέρωσε για χειριστή κωπηλατικής σανίδας, ο οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο.

