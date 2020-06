Οικονομία

Βρούτσης στον ΑΝΤ1: πότε θα δοθούν τα αναδρομικά κύριων και επικουρικών συντάξεων

Ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε πως στις 30 Ιουνίου θα γίνει η καταβολή του δώρου Πάσχα στους δικαιούχους.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», ανέφερε αρχικά ότι δυστυχώς η πανδημία του κορονοϊού, θα αφήσει το αρνητικό της αποτύπωμα και στους δείκτες της ανεργίας, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορούσε να προβλέψει κανείς και αφορά όλο τον πλανήτη.

Σε ότι αφορά το επίδομα των 534 ευρώ για το μήνα Μάιο, τόνισε ότι το έχουν λάβει ήδη αναλογικά για όσες μέρες το δικαιούνται 519.000 εργαζόμενοι. Περίπου 7.000 δικαιούχοι δεν το έχουν λάβει κι αυτό οφείλεται σε αδυναμία ταυτοποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων είτε από τους εργοδότες, είτε από τους ίδιους, αλλά αυτό θα διορθωθεί και μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα έχουν λάβει τα χρήματα που δικαιούνται.

Σε ότι αφορά το επίμαχο ζήτημα των συντάξεων, ο κ. Βρούτσης είπε ότι οι νέες αυξημένες σε πολλές περιπτώσεις επικουρικές καταβλήθηκαν για πρώτη φορά στις 2 Ιουνίου, ενώ οι αυξημένες κύριες συντάξεις αναμένεται να καταβληθούν το Σεπτέμβριο.

Σε ότι αφορά τα αναδρομικά των επικουρικών που ανέρχονται σε 8 μήνες, θα καταβληθούν το αργότερο τον Οκτώβριο, αλλά γίνονται προσπάθειες για να καταβληθούν και νωρίτερα. Τα αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις θα είναι για 12 μήνες, αλλά για το πότε και το πως θα γίνει η καταβολή τους θα πρέπει να προηγηθεί η σχετική απόφαση από το ΣτΕ.

Ο κ. Βρούτσης τόνισε στη συνέχεια, ότι όσοι δικαιούνται το δώρο του Πάσχα και δεν το έχουν λάβει, θα την πάρουν στις 30 Ιουνίου, ενώ η καταβολή της κρατικής επιδότησης στις επιχειρήσεις για την καταβολή του δώρου θα γίνει στις 20 Ιουλίου.

Τέλος ο κ. Βρούτσης απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των εξόδων κηδείας, αποκάλυψε ότι από το 2015 δεν έχει γίνει καμία καταβολή σε δικαιούχο με αποτέλεσμα να εκκρεμούν περίπου 35.000 υποθέσεις.

Προκειμένου να λυθεί αυτό το πρόβλημα, με υπουργική απόφαση από εδώ και πέρα η καταβολή των χρημάτων αυτών θα γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση και θα διεκπεραιώνεται εντός 15 ημερών, ενώ σε ότι αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις αυτές θα διεκπεραιωθούν εντός τετραμήνου.