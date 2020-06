Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Ακαδημίας

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι οδηγοί διέρχονται από το κέντρο της Αθήνας, λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ποιες μέρες και ώρες θα ισχύσουν.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω εκτέλεσης έργων για την αποκατάσταση φθορών σε φρεάτια, από τις 7:30 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι και από τις 5:30 το απόγευμα έως τις 9:00 το βράδυ, θα υπάρξει προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα, στο ρεύμα προς Κηφισίας, στα παρακάτω σημεία:

Έναντι Πλατείας Αιγύπτου, πλησίον της οδού Μαυρομματαίων.

Έναντι της οδού Μπούσγου.

Στο ύψος της οδού Ψαλλίδα.

Καθώς και:

Στο ύψος της οδού Χρυσολωρά.

Στο ύψος της Πλατείας Αργεντινής, πλησίον της οδού Λασκάρεως.

Στο ύψος του γηπέδου Απόστολος Νικολαΐδης, πλησίον της οδού Κυριακού.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή.

Έργα θα πραγματοποιηθούν και στην οδό Ακαδημίας, από τις 20 Ιουνίου έως τις 15 Αυγούστου, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Έτσι, θα υπάρχει τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα, από την οδό Θεμιστοκλέους έως την οδό Ζωοδόχου Πηγής. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.