Πολιτική

Ο Σκουρλέτης στον ΑΝΤ1 για τα ελληνοτουρκικά και τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενταση επικράτησε "στον αέρα" της εκπομπής "Πρωινοί Τύποι", λόγω του σποτ που βάλλει κατά ανεξαιρέτως όλων των λειτουργών του Τύπου.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι» κι αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά μετά και τις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εμφανίστηκε συναινετικός τονίζοντας πως η ελληνική στάση θα πρέπει να διακρίνεται από ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, l;λέγοντας ότι έτσι έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις.

Στο πρώτο μέρος της παρέμβασης του κι αναφερόμενος στο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για την διαφημιστική δαπάνη προς ΜΜΕ για τον κορονοϊό, δέχθηκε την έντονη κριτική των παρουσιαστών και καλεσμένων της εκπομπής, που τόνισαν ότι είναι απαράδεκτο από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ να βάλλει εναντίον όλων ανεξαιρέτως των δημοσιογράφων, κατηγορώντας τους συλλήβδην, ιδιώις δε όταν προσφάτως ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε παραδεχθεί ότι υπήρξε λανθασμένη αντιμετώπιση προς μερίδα του Τύπου απο την πλευρά του ίδιου και της Κουμουνδούρου.

Μέσα σε κλίμα έντασης και με οξυμένα τα πνεύματα, λόγω της επίθεσης που εξαπέλυσε με τα λεγόμενα του, κατά των εργαζόμενων στον τομέα της ενημέρωσης, ο κ. Σκουρλέτης αρκέστηκε να πει, μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του σποτ που βάλλει κατά όλων των εκπροσώπων του Τύπου, ότι η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αφορά τους δημοσιογράφους στο σύνολο τους.

Ερωτηθείς δε για τη δήλωση του κ. Τσίπρα πως «ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και κάποια λάθη με τους δημοσιογράφους», ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος δεν έδωσε απάντηση, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει να έχει γίνει τέτοια δήλωση από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.