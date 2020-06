Κοινωνία

Κορονοϊός: Ακόμη ένας θάνατος στην Ελλάδα

Ένας ακόμα ασθενής κατέληξε σήμερα στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από τον κορονοϊό σε 190.

Ακόμη μια ασθενής με κορονοϊό κατέληξε το βράδυ της Παρασκευής.

Πρόκειται για μια 71χρονη από τον Εχίνο της Ξάνθης, με υποκείμενα νοσήματα, η οποία νοσηλευόταν νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα, μετά την ενημέρωση για 10 νέα κρούσματα, από τον ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Παρασκευής, είναι 3.237 εκ των οποίων το 55.0% άνδρες αφορά άνδρες. 707 (21.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1813 (56.0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Δέκα συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 73 ετών. 3 (30.0%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 80.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 117 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Μετά και την σημερινή εξέλιξη, συνολικά οι θάνατοι στη χώρα είναι 190.