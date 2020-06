Πολιτική

Γεννηματά: δεν δίνουμε λευκή επιταγή στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων

Η Πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ άσκησε έντονη κριτική στην Κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία, κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

Η επικεφαλής του ΚΙΝ.ΑΛ, Φώφη Γεννηματά, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», τόνισε ότι στο πλαίσιο των περιοδειών της συναντά πολίτες που είναι εξαιρετικά ανήσυχοι και προβληματισμένοι για τις εξελίξεις, συμπληρώνοντας πως «οι αντιδράσεις της κυβέρνησης είναι καθυστερημένες ειδικά για τους τομείς της εργασίας και του τουρισμού».

Η κυρία Γεννηματά σχολιάζοντας το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, το χαρακτήρισε απαράδεκτο και επεσήμανε ότι λειτουργεί αποπροσανατολιστικά. «Δεν μπορεί να μπαίνουν όλοι οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ στο ίδιο σακί», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ διευκολύνει την κυβέρνηση και τον κ. Πέτσα που είναι υποχρεωμένοι να δώσουν απαντήσεις για το πως διαχειρίζονται τα χρήματα του ελληνικού λαού.

Σε ότι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τόνισε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να πάρει πρωτοβουλίες και ακολουθεί την πολιτική του «βλέποντας και κάνοντας». Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να χαράξουμε μια σταθερή στρατηγική και να βάλουμε «κόκκινες γραμμές», ενώ θα πρέπει να γίνει Συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, κάτι που και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ αποφεύγουν ως κυβερνήσεις, λέγοντας πως «δεν δίνουμε λευκή επιταγή στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων».

Επίσης κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να μην αρκείται σε διαπιστώσεις και επιστολές, αλλά να ζητήσει στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.

Σε ότι αφορά την Οικονομία, η κυρία Γεννηματά υποστήριξε πως αποτελεί λάθος της κυβέρνησης να μην πάρει εμπροσθοβαρή μέτρα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, όπως η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για την εστίαση και η μηδενική προκαταβολή φόρου .για τις επιχειρήσεις.

Συμπλήρωσε δε, πως το κόμμα της χαιρέτισε τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης στην ΕΕ, προειδοποιώντας πως αν οι χρηματοδοτήσεις των κρατών δεν γίνει με επιδοτήσεις αλλά με δάνεια, αυτό θα συνεπάγεται όρους μνημονίων που θα φέρουν ύφεση και λιτότητα.

Τέλος κι απαντώντας στο ενδεχόμενο συνεργασιών, απάντηση πως το ΚΙΝ.ΑΛ διαφέρει κι από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στόχος του είναι η στήριξη της μεσαίας τάξης, των εργαζομένων και των αδύναμων.