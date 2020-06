Κοινωνία

Επεισοδιακή σύλληψη για παράνομη μεταφορά μεταναστών

Ο δράστης αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο κι ακολούθησε «κινηματογραφική» καταδίωξη.

Για παράνομη μεταφορά 10 αλλοδαπών οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ύψος της Νέας Απολλωνίας.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αστυνομικές αρχές, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου Κερδυλλίων, εντοπίστηκε επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 34χρονος, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και στην προσπάθειά του να διαφύγει, παραβίασε (έσπασε) τις μπάρες του σταθμού διοδίων Ασπροβάλτας.

Με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών δυνάμεων, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ύψος της Ν. Απολλωνίας, όπου και συνελήφθη ο οδηγός του. Κατασχέθηκε το όχημα μεταφοράς, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οποίου ερευνάται.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απείθεια, αντίσταση και παρακώλυση συγκοινωνιών, ενώ διαπιστώθηκε ότι στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης.