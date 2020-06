Κοινωνία

Αρπαγή 10χρονης: αλλάζει υπερασπιστική γραμμή η 33χρονη κατηγορούμενη

«Την έβλεπα παραμελημένη κι ήθελα να την φροντίσω», είπε μεταξύ άλλων στον δικηγόρο της, η 33χρονη.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η απολογία της 33χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της αρπαγής του 10χρονου κοριτσιού στην Θεσσαλονίκη.

Κι ενώ αρχικά στους αστυνομικούς παραδέχθηκε κάποια πράγματα, στη συνέχεια μιλώντας με το δικηγόρο της αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε πως πήρε τη 10χρονη από το σχολείο της γιατί την έβλεπε παραμελημένη και ήθελε να την φροντίσει.

Ο συνήγορος της οικογένειας του κοριτσιού, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», είπε πως βλέπει πίσω από την αρπαγή της μικρής κύκλωμα διακίνησης παιδικού πορνογραφικού υλικού. Ισχυρισμούς που αρνείται βέβαια η άλλη πλευρά.

Το κοριτσάκι συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ενώ η 33χρονη αναμένεται να απολογηθεί στις ανακριτικές αρχές, τη Δευτέρα.