Κοινωνία

Επιχείρηση ανάσυρσης για 2 άτομα που έπεσαν σε φρεάτιο

Για τη διάσωση τους επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ανάσυρσης 2 ατόμων που έπεσαν σε φρεάτιο επί της οδού Δάφνης στο Κορωπί. Το ένα άτομα ανασύρθηκε νεκρό.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.