Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συγγενών θυμάτων του ψευτογιατρού

Έδινε έλαια και αποστάγματα για να θεραπεύσει τα παιδιά από τον καρκίνο. Πως αποσπούσε χρήματα από τα θύματα του.

Ο θείος της 14χρονης που έχασε τη ζωή της από καρκίνο στην Κω μίλησε στον «Ελεύθερο Τύπο» και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο o κατηγορούμενος εξαπάτησε την οικογένειά τους, παίζοντας με τον αβάσταχτο πόνο τους για να τους αρπάξει τελικά γύρω στις 19.000 ευρώ. Ο 47χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία τριών ανθρώπων έδινε στο άτυχο κορίτσι… έλαια και αποστάγματα!

«Τον γνώρισαν σε ένα διαγνωστικό κέντρο, όπου έκανε θεραπείες με ένα παιδί. Κάποιοι άλλοι που είχαν το ίδιο πρόβλημα τους έφεραν σε επαφή. Αυτός τους υποσχέθηκε πως η θεραπεία του θα ήταν αποτελεσματική. Τους έλεγε ότι οι χημειοθεραπείες με τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται δεν φέρνουν τα αποτελέσματα τα επιθυμητά και ότι κάνουν ζημιά. Με τη δική του θεραπεία υποσχόταν πλήρη ίαση», είπε ο συγγενής της 14χρονης.

«Αυτή η θεραπεία ήταν πρωτοποριακή τους είπε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται υπό έγκριση. Ήταν κάτι έλαια και κάτι αποστάγματα. Ξεκίνησε τελικά τη θεραπεία. Μετά από ένα με δύο μήνες τους είπε ότι η θεραπεία κοστίζει τόσα λεφτά και την πλήρωσαν σε επιταγές. Τελικά η θεραπεία δεν έκανε τίποτα. Εκείνος έλεγε ότι βελτιωνόταν το παιδί. Το παιδί έκανε μαγνητικές, του τις δείχναμε, εκείνος τις έβλεπε και έλεγε ότι μίκραινε ο όγκος. Στην πραγματικότητα μεγάλωνε και το παιδί ήταν ακάλυπτο. Το παιδί μετά από έξι και επτά μήνες χειροτέρεψε και έπεσε σε κώμα».

Ο θείος της 14χρονης είπε επίσης πως τον γνώρισε από κοντά σε ένα ραντεβού για μαγνητική. «Δεν είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μέχρι και τελευταία είχα πειστεί ότι ήταν γιατρός. Τον καταγγείλαμε όταν πήγαμε στο Νοσοκομείο Παίδων και στην τελευταία μαγνητική ο όγκος ήταν πολύ μεγάλος. Εκείνος έλεγε πολλά ψέματα και μας ζητούσε να συνεχίσουμε. Στην τελευταία μαγνητική μας ενημέρωσαν πως υπάρχει μεγάλος όγκος και ότι μεγαλώνει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους συγγενείς των θυμάτων, έλεγε ότι είχε επαφές στο Άγιο Όρος και ότι χειρουργούσε στο εξωτερικό. Στον «Ελεύθερο Τύπο» μίλησε και μία μητέρα ενός 16χρονου αγοριού, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα με την κίνησή του.

«Η γνωριμία ήρθε μέσα από έναν μοναχό στο Άγιο Όρος, ο οποίος άνθρωπος μας είπε ότι ξέρει κάποιον που είναι εναλλακτικός και που προσφέρει ίαση και σε ανίατες περιπτώσεις. Είναι άνθρωπος του Θεού. Σαν βοτανοθεραπευτής συστήθηκε και μας είπε ότι έχει γνώσεις μεγάλες και ότι σίγουρα η αγωγή που ακολουθούμε δεν ενδείκνυται για το παιδί, δεν θα προσφέρει τίποτα. Ενώ το δικό του το φάρμακο και ο δικός του ο τρόπος με κάποια βότανα που έδινε και κάτι σταγόνες θα κάνει το παιδί να περπατήσει για να ξεπεράσει το θέμα του», δήλωσε η μητέρα του 16χρονου και πρόσθεσε, «Εμείς σταματήσαμε το φάρμακο που ήδη έπαιρνε μέσα σε τρεις μέρες και τι έγινε; Επιδεινώθηκε ραγδαία η υγεία του, δηλαδή εκεί που είχε κάποιο μικρό θέμα το παιδί κατέρρευσε σιγά σιγά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο «μαϊμού» γιατρός αντίκρισε τους αστυνομικούς στην πόρτα του στο σπίτι του στο Κορωπί τους είπε «σας περίμενα». Οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν επί 13 ολόκληρους μήνες. Όταν βρήκαν το σπίτι του άρχισαν να τον παρακολουθούν ακόμη και με drone. Οι συγγενείς των θυμάτων είπαν ότι μόλις ξεκίνησαν τη δική του αγωγή η κατάσταση των ασθενών χειροτέρεψε και έτσι αποφάσισαν να κάνουν την καταγγελία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα περισσότερα θύματα θεώρησαν πως έχουν να κάνουν με έναν κακό γιατρό, ο οποίος έκανε ιατρικό λάθος. Ωστόσο, κανείς δεν είχε αντιληφθεί πως ο 47χρονος δεν ήταν κανονικός γιατρός.