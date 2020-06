Οικονομία

Λουκέτο σε καταστήματα στην Αθήνα λόγω συνωστισμού

Σφραγίστηκαν για 15 μέρες και 13.000 συνολικό πρόστιμο σε καταστήματα σε Πλάκα και Γκάζι. "Σαφάρι" ελέγχων και σε παραλίες.

Συνεχίζονται αμείωτοι οι έλεγχοι στην αγορά σε όλη την επικράτεια από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για την τήρηση των κανόνων αποτροπής διάδοσης του Covid-19.

Κατά τους χθεσινούς ελέγχους σε μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης στην Αθήνα ανεστάλη για 15 μέρες η λειτουργία δύο καταστημάτων στην Πλάκα και στο Γκάζι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ και 10.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα διεξάγονται έλεγχοι στην Πελοπόννησο σε παραλίες και καταστήματα. Πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δηλώνουν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι είναι σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης για την ασφάλεια της δημόσια υγείας αλλά και για την ομαλή πορεία της τουριστικής περιόδου.