Ανατροπή νταλίκας στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Από την ανατροπή τραυματίστηκε ο οδηγός. Σακιά με λιπάσματα σκόρπισαν στην άσφαλτο.

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σε σοκαριστικό τροχαίο στην Πατρών – Πύργου στο ύψος της αερογέφυρας Γαστούνης Ηλείας το Σάββατο (20.06.2020).

Η νταλίκα που οδηγούσε ο άνδρας ξέφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε στο πρανές της Πατρών – Πύργου στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ ο τράκτορας κατέληξε στον παράδρομο.

Η νταλίκα ήταν φορτωμένη με συσκευασμένο λίπασμα σε σακιά, τα οποία σκόρπισαν στην Πατρών -Πύργου δίπλα στο βαρύ όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Π.Υ. Αμαλιάδας, καθώς επίσης άνδρες της Τροχαίας Ήλιδας και προσωπικό του Α.Τ. Πηνειού.

Διασώστες του ΕΚΑΒ ακινητοποίησαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο Κ.Υ. Γαστούνης αρχικά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Αμαλιάδας με ασθενοφόρο.

Πηγή: ilialive.gr