Χαλάει ο καιρός από την Κυριακή

"Διάλειμμα" στο καλοκαίρι. Έρχονται βροχές και καταιγίδες.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια της χώρας την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και άνεμοι έως επτά μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Πιθανότητα χαλαζόπτωσης υπάρχει στη Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Επίσης οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα των νοτίων περιοχών της χώρας θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 30, στα δυτικά ηπειρωτικά από 16 έως 29, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 25, στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 32, στα νησιά του υπολοίπου Αιγαίου από 15 έως 30 και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, σταδιακά όμως θα γίνουν βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί ο Θερμαϊκός και η περιοχή των Σποράδων, όπου οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 2 έως 4 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελούν τα δυτικά του νομού, όπου οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους, ενώ από το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς.