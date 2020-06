Κοινωνία

Εργάτες έπεσαν σε φρεάτιο στο Γαλάτσι

Επί τόπου Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Τρεις εργάτες έπεσαν σε φρεάτιο νεοαναγειρόμενης οικοδομής, στην οδό Πανδοσίας, στο Γαλάτσι.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα και απεγκλώβισαν ζωντανούς τους τρεις άνδρες και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες της πτώσης των τριών ανδρών.